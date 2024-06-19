「武林盛舞嘉年華」下月將舉行 宏揚中華文化 千人武術操/一條功夫街/功夫寶貝/太極拳文化交流

為紀念是次全港首創武術與舞蹈相匯的盛事，一系列本土設計的限量文創精品將會隆重推出，其中「武林盛舞×山海世界」系列產品設計均出自香港著名服裝設計師鍾子榮(Avis)之手，Avis 近年經常為國際知名時裝品牌 Vivienne Tam 擔任圖案、蕾絲、繡花及休閒服飾設計,同時兼任是次盛會其中一重點活動華服秀《新尚華夢》的設計師。為展現滲透在中國服飾裡的深厚文化底蘊, 他特別從古老的東方神話經典《山海經》中擷取創作靈感，將書中描繪的珍禽異獸和奇花異草，一一注入是次系列文創精品當中，與《新尚華夢》走秀服飾相呼應：「《山海經》是古老東方的百科全書，希望透過山海經異想世界的意念，設計出真正東西南北結合獨有風格。『武林盛舞×山海世界』系列設計圖案中，花以牡丹為主，也結合不同品種的植物，隱喻着神農嘗百草的傳統故事。」Avis 還將塗鴉藝術風格和東方書法技藝注入是次系列文創精品當中，帶來耳目一新、中西藝術交融的限量文創精品。

盛事蓄勢待發，一系列「武林盛舞嘉年華」宣傳活動已正式開動！於6月17日，「武林盛舞嘉年華」主辦機構為唐婭藝科唐婭女士及合辦機構中國武術國際學院負責人黃宇帆院長，連同各方合作單位，於城巴的柴灣車廠舉行了簡單而隆重的巴士廣告啟動禮。現時10輛城巴車身舖上「武林盛舞嘉年華」廣告裱貼，相當醒目搶眼，以112號為主線巴士線天天穿梭全港作宣傳。媒體宣傳已全面上線，包括香港丶深圳和海外，共同打造七月難忘的中華文化盛宴。

「武林盛舞嘉年華」重點節目 首天新增三個節目免費入場

開幕節目「千人武術操」

一連三天早上舉行三個不同主題的「千人武術操」大匯演，氣勢宏大，充滿正能量。第一日為武藝操，第二日為雙節棍，第三日為太極拳。

「香港有一條功夫街」

以尖沙咀鐘樓為起點的棕櫚徑設立具有中國特色、長達 80 米的武術文化長廊，配合中國風的牌坊，搶眼奪目，氣勢雄偉。介紹中國武術各大門派和香港武術傳承的歷史；展示六十年代以來香港武俠電影海報、包括世人所熟悉的李小龍經典電影《精武門》至近期熱門電影《九龍城寨》的電影海報，圖說香港武林、功夫門派展位、更設置 6 座木人樁供遊人打卡等，給觀眾帶來豐富的功夫文化體驗，共同探索香港武林文化傳承故事。

「武術專場」

本地及海外武術精英團體上台表演，展示充滿力量的中國功夫，六天共演出 38 個專場，包括每天一場國際專場表演。

「唐詩樂舞」

一連六日為小朋友安排的表演節目及互動環節，將耳熟能詳的唐詩詞吟唱配以樂、舞表演，在邊唱邊跳中，感受傳統樂舞詩詞的豐富內涵及博大精深。現場有學習唐詩舞蹈、唐詩小問答、唐詩猜燈謎、武舞同源小知識等問答互動，培養小朋友知書識禮，謙謙君子、窈窕淑女的內在氣質。

新增！「功夫寶貝」

弘揚中國武術文化，從寶寶開始。「功夫寶貝」聚集了十幾間幼稚園的功夫小寶貝，各自呈現集體表演幼兒武術。節目揉合武術、舞蹈、音樂等元素，展現寶貝們充滿稚氣、童樂的功夫，萌萌可愛，為觀眾帶來別開生面的少兒武術節目，也為更多小朋友武術啟蒙、興趣培養提供一個閃亮舞台。

新增！「太極拳文化交流大匯演」和「太極拳和諧文化──名師分享會」

太極拳文化博大精深，不僅在於它的健身、養生和防身，還是一門精深奧妙的國粹文化，深受廣大武術界師傅及市民大眾所熱愛。「太極拳文化交流大匯演」邀請了過百名太極師傅參與本次大匯演，包括太極拳、太極器械、太極推手等，一展各太極流派風采。還有太極拳名家的現場訪談、交流和分享等，共同打造一場太極文化盛宴，是本次盛事的又一亮點。傅參與本次大匯演，包括太極拳、太極器械、太極推手等，一展各太極流派風采。還有太極拳名家的現場訪談、交流和分享等，共同打造一場太極文化盛宴，是本次盛事的又一亮點。