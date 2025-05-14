《法式星期三》回歸跑馬地馬場 法國街頭小鎮大街打卡/法式美酒佳餚

今個五月，《法式星期三》（Happy French Wednesday）回歸，賽馬會再次攜手「法國五月藝術節」（French May Arts Festival）及「法國五月美食薈」（French GourMay Food and Wine Festival），在跑馬地馬場啤酒園打造融合世界級賽馬、法式娛樂與美食的活動，感受地道的巴黎風情，更讓大家掃走midweek blues。

法國小鎮大街打卡贏餐飲券

近年馬季期間的每個跑馬地馬場賽馬夜「快活星期三」（Happy Wednesday）成本地及外籍年輕人的周中活動，帶來如「蘭桂坊」般的夜生活氛圍。今年的《法式星期三》將於5月14、21及28日舉行，而且公眾人士入場費用只需港幣$10！

今次場地化身法國花都之稱的巴黎街頭，象徵法國藍白紅為主調的陽篷與商店櫥窗，加上標誌性的艾菲爾鐵塔裝置，如置身法國小鎮大街。只要參加IG Filter小遊戲，以Happy Wednesday的限時動態濾鏡拍照，上載到個人社交平台的IG Story，並標示@HappyWednesdayHK，即有機會贏取指定餐飲券。