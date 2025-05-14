《法式星期三》回歸跑馬地馬場 法國街頭小鎮大街打卡/法式美酒佳餚

今個五月，《法式星期三》（Happy French Wednesday）回歸，賽馬會再次攜手「法國五月藝術節」（French May Arts Festival）及「法國五月美食薈」（French GourMay Food and Wine Festival），在跑馬地馬場啤酒園打造融合世界級賽馬、法式娛樂與美食的活動，感受地道的巴黎風情，更讓大家掃走midweek blues。
法國小鎮大街打卡贏餐飲券
近年馬季期間的每個跑馬地馬場賽馬夜「快活星期三」（Happy Wednesday）成本地及外籍年輕人的周中活動，帶來如「蘭桂坊」般的夜生活氛圍。今年的《法式星期三》將於5月14、21及28日舉行，而且公眾人士入場費用只需港幣$10！
今次場地化身法國花都之稱的巴黎街頭，象徵法國藍白紅為主調的陽篷與商店櫥窗，加上標誌性的艾菲爾鐵塔裝置，如置身法國小鎮大街。只要參加IG Filter小遊戲，以Happy Wednesday的限時動態濾鏡拍照，上載到個人社交平台的IG Story，並標示@HappyWednesdayHK，即有機會贏取指定餐飲券。
啤酒園將化身法國美食天堂，美食車和攤位供應多款特色地道法國美食。佐以Whispering Angel主題美食車供應的粉紅葡萄酒，更有特調雞尾酒及紅白酒可選。來自法國普羅旺斯的Whispering Angel，以其淡雅的粉紅色澤與細膩果香而聞名。酒體輕盈爽口，帶有紅莓、白桃及柑橘的香氣，餘韻清新悠長。
美食車美食車及美食攤位
另一輛美食車的主題是來自法國啤酒品牌1664，滿指定消費有機會獲得1664聯乘潮流品牌CLOT的限量精品，包括T 恤、時尚手挽袋、杯套連頸帶，精品以1664標誌性的藍白色調並飾有CLOT的Silk Royale絲綢圖騰，結合法式優雅與東方潮流。
部分精選特色法國美食，包括法國凍肉併盤、法國芝士併盤、法式燴牛仔配薯蓉、白汁燴蘑菇酥皮批、法式芝士火腿多士、火腿芝士法式薄餅及法式土魯斯香腸配扁豆燉菜等。另外，不少得法式甜品包括法式焦糖燉蛋、法式咖啡巧克力泡芙、榛子焦糖甜圈泡芙、法式咖啡味Eclair糕點等。
法式節拍表演
派對不少得現場音樂，5月14日及21日，將由Mikey Martin和Amel Fouad為主唱的樂隊DELUXE將帶來感染力十足的表演。接著，Leanne Jackson將於5月28日壓軸獻唱。現場更有紅磨坊造型舞者、1960年代法式風格或復古時尚造型舞者將點燃跑馬地馬場！
快活星期三 Happy Wednesday入場資訊
．入場門票港幣10元，可於公眾入口G（由跑馬地電車總站步行數分鐘)，以八達通卡付款
．跑馬地馬場將於首場賽事前2小時開放，直至最後一場比賽後結束，大概時間為下午5時至晚上11時。（視乎賽事場數，可能有所變更）
．可參觀馬場公眾席範圍（包括公眾席看台、投注大堂及部份公眾餐廳，另行收費場所除外。）
．進場人士須年滿18歲
．持有效來港旅遊證件或護照的遊客可免費進入馬場公眾席範圍