《海洋美術館BLUTOPIA》數碼展 透過科技與藝術宣揚環保

由本地非牟利藝術機構A.L.A.N(Artists Who Love Animals and Nature)策展的《海洋美術館》(BLUTOPIA)，是全球首座數碼藝術水族館，也是早前《快樂動物園》(HAPPY ZOO)系列的始創展覽。來自不同國家地區的12個創作單位，以海洋科研數據為靈感，創作全新的沉浸式環境藝術和互動體驗裝置。

《海洋美術館》分成兩個部分，包括在啟德AIRSID GATE33藝文館的多媒體大型展覽，及216號舖的教育展館。在GATE33藝文館，策展團隊按照海洋在太陽光線的到達程度分為不同的區域，由陽光區、暮光區，走進深海區。

香港水域生態作題材

以今次展出的作品，包括融合鈎針創作織物，以及混合實境的大型珊瑚礁作品《共生》，巨型互動光影裝置《萬色水母》，沉浸式互動裝置《深海狂想》，大型聲音裝置作品《深海奏鳴曲》，互動視覺裝置《神秘的海洋》，數碼視覺藝術主題作品《Blutopia》(主視覺)，在商場大型屏幕的人工智能生成作品《生物(重新)想像》所有展品創作靈感，均來自香港沿海一帶水域。

至於《海洋美術館》L216教育展館，以「深海解密」(HIDDEN)為主題，揭示海底生物古怪有趣的真面目。A.L.A.N誠邀公眾前往參觀，置身於數碼藝術帶來的光影脈搏中，感受美麗、多樣而脆弱的海洋生態，從而喚醒保護海洋的心。