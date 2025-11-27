「渣打藝趣嘉年華2025 」官方宣布活動取消 (持續更新)

近百位表演者參與夜光巡遊

夜光巡遊將於11月29日晚上8時30分開始，當晚利園區街頭將化身為歡樂夢幻舞台，將會出動五座巨型燈籠木偶、八件華麗嘉年華服飾及四支本地舞蹈團隊，近百位表演者參與巡遊，展示繽紛的色彩。亮相的巨型木偶有《木偶奇遇記》故事中的皮諾丘、老木匠、狡猾狐狸、大鯨魚等，這些巨型木偶及嘉年華服飾由13組香港藝術家精湛技法製造。配合舞蹈表演及悅耳的旋律，讓市民可以近距離觀賞本地年青藝術家匠心的工藝。巡遊隊伍從利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返，讓大眾一起體驗光影世界。

11月30日壓軸巡遊

「壓軸巡遊」將於11月30日星期日下午2時30分舉行，《木偶奇遇記》童話故事中10座4米高的巨型木偶將穿梭銅鑼灣街頭，並率領500人展開盛大巡遊，來自100間本地學校的中、小學生及專業舞蹈員組成隊伍，將熱鬧的嘉年華氣氛推至高峰。巡遊隊伍由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返。