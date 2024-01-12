【源自美國阿拉斯加的環保海鮮】環球海產嚴選「純淨．天然．美味」海鮮 實現可持續海產

位於北極圈的阿拉斯加洲幅員遼闊，佔美國總面積約五分之一，是北冰洋和太平洋的連接點。美國阿拉斯加洲擁有優越的地形地貌、獨特的自然環境、充沛的海水洋流，以及政府的嚴格保護措施，讓阿拉斯加成為世界上大而純淨的海域之一，賜予了最天然（Natural）、純淨（Pure）及美味（Delicious）的豐富海產。阿拉斯加亦有「最富饒的商業魚類基地」之稱。

提到世界上最鮮美的海鮮，不少人會聽過有「海洋寶藏」之稱的美國阿拉斯加海產，但為什麼阿拉斯加的海產能聲名遠播呢？當地海產又有什麼特別之處？

美國阿拉斯加的海產受政府全程監管，當地的海鮮以天然的食物為生，漁民們亦會根據海產的生長週期，與可持續發展原則來進行捕撈。漁民們為確保海鮮的質素，會運用先進的急凍技術來進行加工保存，令海鮮即使經過烹飪後，仍能品嚐出食材自帶的鮮美。除此之外，美國阿拉斯加海產能夠受到全球美食愛好者的愛戴，有賴當地政府維持高效能的出口食品安全管制，為全球提供多種購買渠道，顧客可以更有信心購買阿拉斯加海鮮。

環球海產嚴選美國阿拉斯加海產 品嚐至優質又環保海鮮食材

香港人對美食保持挑剔的態度，同時亦會追求高品質食材，加上受到多元飲食文化影響，特別喜愛海產食品，因此對新鮮海產食材，更持有極度嚴格的要求和講究。有研究顯示，香港在人均海產消耗量位列亞洲第二，可見港人對海鮮的需求龐大，與此同時，全球海洋生態亦逐漸受到破壞，甚至出現部分海洋生物瀕臨絕種。不少海洋環保組織為保育海洋生態系統，積極提倡環保海產，以達至可持續發展，從而改善目前全球海洋生態問題。

作為香港及澳門最具規模批發商的環球海產有限公司，嚴選源自美國阿拉斯加洲海域的優質及可持續發展海產。多年以來，環球海產致力於推動環保海產、支持美國阿拉斯加海產的可持續發展計劃，以及傳遞環保訊息。

美國阿拉斯加的海鮮源自北太平洋野生原始水域，特別具野生海鮮的風味，顏色和質地優生。相比許多其他魚類具有更高水平的 omega-3脂肪酸和更低水平的脂肪。