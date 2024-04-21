「澳南節 2024」慈善跑揭序幕 嘉年華設購物及美食優惠 人寵同樂

首度舉行的「澳南節2024」正式啟動。以跑步比賽和人寵受惠的工作坊等活動，展示地區特色吸引力，內容包括慈善跑步比賽「跑 澳南2024」、「美食佳餚嘉年華」及「澳南精品市集」。

首屆「澳南節」由兩大地產發展商及房地產私募基金旗下的四個商場聯手主辦，全城街馬聯合主辦，旨在協助商戶提振市場，並推出優惠吸引市民留港消費。除了一系列活動，還有舉行寵物巡遊及市集，為愛寵物的人士炮製歡樂聚會。 西貢民政事務助理專員鄭雪情、將軍澳南區議員施彬彬、豐泰地產投資管理合夥人暨投資長朱惠德、黑石集團董事總經理曹文偉、孖士打律師行合伙人趙燕君、豐泰地產投資資產管理董事呂靜雯、華懋集團資產管理租務推廣部副總經理李潔媚，以及全城街馬聯合創辦人及行政總裁⁠梁百行，一同主持剪綵儀式，為「跑 澳南 2024」揭開序幕。

澳南海岸送大禮 豐泰地產投資資產管理董事呂靜雯致詞時表示：「我們一直致力於協助商戶提振市場，推動區內商業繁榮，同時也關注居民的需求與期望。現在是一個充滿挑戰和蛻變的時代，我們積極跟商戶合作，推出一系列優惠，包括『澳南海岸送大禮』的Don Don Donki和HKTVmall免費掃貨1分鐘，以吸引和鼓勵更多人選擇在將軍澳區內消費，同時為市民提供更好的體驗。」

「跑 澳南 2024 」慈善跑 隨著鳴槍儀式後，「跑 澳南 2024」慈善跑隨即展開，一眾跑手穿梭澳南海濱，沿著海岸線比賽。結果10公里男子組總冠軍是伍啟宏；10公里女子組總冠軍則是譚嘉敏。