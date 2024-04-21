「澳南節 2024」慈善跑揭序幕 嘉年華設購物及美食優惠 人寵同樂

首度舉行的「澳南節2024」正式啟動。以跑步比賽和人寵受惠的工作坊等活動，展示地區特色吸引力，內容包括慈善跑步比賽「跑 澳南2024」、「美食佳餚嘉年華」及「澳南精品市集」。
首屆「澳南節」由兩大地產發展商及房地產私募基金旗下的四個商場聯手主辦，全城街馬聯合主辦，旨在協助商戶提振市場，並推出優惠吸引市民留港消費。除了一系列活動，還有舉行寵物巡遊及市集，為愛寵物的人士炮製歡樂聚會。
西貢民政事務助理專員鄭雪情、將軍澳南區議員施彬彬、豐泰地產投資管理合夥人暨投資長朱惠德、黑石集團董事總經理曹文偉、孖士打律師行合伙人趙燕君、豐泰地產投資資產管理董事呂靜雯、華懋集團資產管理租務推廣部副總經理李潔媚，以及全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行，一同主持剪綵儀式，為「跑 澳南 2024」揭開序幕。
澳南海岸送大禮
豐泰地產投資資產管理董事呂靜雯致詞時表示：「我們一直致力於協助商戶提振市場，推動區內商業繁榮，同時也關注居民的需求與期望。現在是一個充滿挑戰和蛻變的時代，我們積極跟商戶合作，推出一系列優惠，包括『澳南海岸送大禮』的Don Don Donki和HKTVmall免費掃貨1分鐘，以吸引和鼓勵更多人選擇在將軍澳區內消費，同時為市民提供更好的體驗。」
「跑 澳南 2024」慈善跑
隨著鳴槍儀式後，「跑 澳南 2024」慈善跑隨即展開，一眾跑手穿梭澳南海濱，沿著海岸線比賽。結果10公里男子組總冠軍是伍啟宏；10公里女子組總冠軍則是譚嘉敏。
精品市集 品嘗美饌
除了跑步賽事，還有豐富的美食選擇。藉著「澳南市集」匯聚各種本地品牌於商場，包括寵物用具及手作生活精品等，為附近居民及遊客提供豐富購物和娛樂體驗。此外，遊客也可欣賞各種表演，享受音樂與藝術饗宴。
美食佳餚嘉年華
人寵共融的澳南節，自然有歎盡美食的環節。15間本地人氣美食攤檔匯聚於翩滙坊場內，包括首間售賣片片麻糬專賣店的「麻糬鳥」，以及售賣以嗆辣佐料而聞名的「香料案內所」等，將會一一在場內亮相。
寵物用具及生活精品
首屆「澳南市集」一連兩個星期六及日於翩滙坊露天走廊舉行，25個攤檔中，有多個售賣寵物用具及手作生活精品，包括售賣寵物煲呔的「a.Dog.a.Bow」、人手製和風寵物服飾的「Geluk Handmade」、售賣各式自家研製寵物零食與保健食品的攤檔「Sit好先！」，以及與寵物相關的裝飾品和生活用品的「PetPetStory」等，讓大家揀選心頭好。
美食佳餚嘉年華及澳南市集活動詳情：
地點：將軍澳翩滙坊戶外走廊、G/F中庭及B1/F中庭
日期：即日至28日 (逢星期六及日)
時間：中午12時至下午7時
澳南節2024網頁：www.OSouthFest.com
澳南海岸網頁：www.osouthcoast.com