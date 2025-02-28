「濕困」纏身補氣健脾 重拾精神活力

都市人面對長期疲勞的問題，即使睡眠充足，仍然感到精神不振、腰赤，甚至出現下肢浮腫，影響工作效率和日常生活。這可能與體內濕氣積聚有關，當濕氣過多且影響身體運作時，便會形成「濕困」，令身體陷入無力狀態，難以恢復元氣。尤其是在春季雨水多、空氣潮濕的環境下，濕氣更易入侵人體，加劇濕困問題。
「濕困」與「濕重」有何分別？
不少人將「濕困」與「濕重」混為一談，實際上兩者有明顯區別。中醫理論指出，濕重主要指體內濕氣過盛，影響脾胃運化，導致四肢沉重、食慾不振、腸胃不適等問題；而濕困則是濕氣進一步影響氣血運行，導致精神不振、昏昏欲睡，甚至腰赤。許多上班族誤以為自己只是因工作壓力或睡眠不足而感到疲憊，實際上，根源可能是體內濕氣滯留，令氣血運行受阻。根據調查，在600多名受訪者中，82%因濕困感到疲倦^，33%需要排走浮腫^，30%感到腰赤^。 他們普遍出現相似的身體狀況，例如手臂鬆弛、行樓梯時容易氣喘、手腳冰冷等。這些問題若未及時調理，長期下來可能降低健康與生活質素。
單靠祛濕未必有效 必須補氣健脾
面對濕氣問題，許多人會選擇飲用湯水、薏米水等方式祛濕，但效果未必理想。這是因為單純祛濕只能健脾利水，但濕困問題的關鍵在於脾氣不足，因此祛濕需要同時補脾及補氣，才能有效促進身體循環，加強自我運化濕氣的能力，真正恢復精神。市場上擁有多款針對祛濕的產品，其中余仁生祛濕寶膠囊備受關注。該產品採用天然草本成分，透過脾氣雙補, 推動脾胃運作及身體循環，加速新陳代謝，從根源排走體內濕氣，改善浮腫和疲倦問題，讓身體回復精神狀態。
余仁生祛濕寶膠囊 獲用家好評
余仁生祛濕寶膠囊的配方特性平和，溫而不燥，適合大眾體質。許多用家在服用後反映，精神狀態明顯改善，早起時不再感到沉重，日間工作專注力亦提升，浮腫情況減少。另外，想要徹底擺脫濕困，除了透過合適產品調理，還應配合良好生活習慣，如避免過量進食生冷食物、保持適量運動及充足休息，才能有效提升身體運化能力，擺脫長期疲憊狀態，回復最佳精神狀態。
●全職媽媽（Hinwai Lee）表示：「平時湊住兩個小朋友，根本很難抽出時間做運動，甚至沒有休息時間。這件產品完全是全職媽媽的恩物，我食左一星期左右，疲備感明顯減小，精神好左，一打二帶小朋友出街都不覺吃力，而且皮膚都無分泌咁多油脂出來。」
●長期受濕敏肌困擾的用家（Mill），服用祛濕寶後發現皮膚狀況有所改善：「由細到大都有濕敏肌引起嘅皮膚問題，食咗幾日袪濕寶，神奇地困擾多年嘅皮膚問題明顯改善，喺冇改變飲食習慣下，全身浮腫亦都有明顯減少。」
●普通用家（Kesley Yiu）指出，身體明顯感到更輕盈舒暢，精神狀態大大改善。