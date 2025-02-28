「濕困」纏身補氣健脾 重拾精神活力

都市人面對長期疲勞的問題，即使睡眠充足，仍然感到精神不振、腰赤，甚至出現下肢浮腫，影響工作效率和日常生活。這可能與體內濕氣積聚有關，當濕氣過多且影響身體運作時，便會形成「濕困」，令身體陷入無力狀態，難以恢復元氣。尤其是在春季雨水多、空氣潮濕的環境下，濕氣更易入侵人體，加劇濕困問題。

「濕困」與「濕重」有何分別？

不少人將「濕困」與「濕重」混為一談，實際上兩者有明顯區別。中醫理論指出，濕重主要指體內濕氣過盛，影響脾胃運化，導致四肢沉重、食慾不振、腸胃不適等問題；而濕困則是濕氣進一步影響氣血運行，導致精神不振、昏昏欲睡，甚至腰赤。許多上班族誤以為自己只是因工作壓力或睡眠不足而感到疲憊，實際上，根源可能是體內濕氣滯留，令氣血運行受阻。根據調查，在600多名受訪者中，82%因濕困感到疲倦^，33%需要排走浮腫^，30%感到腰赤^。 他們普遍出現相似的身體狀況，例如手臂鬆弛、行樓梯時容易氣喘、手腳冰冷等。這些問題若未及時調理，長期下來可能降低健康與生活質素。