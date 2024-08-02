今日(8月2日)下午3時開搶！「燚」鐵板燒套餐買一送一，低至人均$194食季節限定鐵板海鮮六道菜，有時令刺身、鐵板海鮮、澳洲牛及海膽炒飯等美食。龍蝦和牛鐵板套餐同樣有買一送一優惠，$394一位歎法國蠔皇、原隻青龍蝦及M9和牛！即睇內文了解詳請。

兩位20多年經驗，前酒店日本菜大廚、歐洲回流法國菜大廚主理，大玩法日fusion鐵板燒，每道料理擺盤儼如法國菜般精緻。設多款omakase套餐及單點，細心依食客進度逐道菜呈上，可放心慢食兼欣賞大廚功架。大量日本直送海鮮、肉品食材。 憑Mastercard信用卡簽賬，預訂本地玩樂及海外旅遊產品滿HK$1,000，輸入優惠碼「KKDMC100」，即享HK$100折扣。 季節限定鐵板海鮮六道菜 包括： 季節限定沙律、前菜、精選刺身、鐵板海鮮、澳洲牛柳粒/美國安格斯牛肉薄燒卷/宮城縣厚切黑豚扒、黑松露海膽海鮮炒飯、菊花豆腐白麵豉湯、精選甜品 【KKday快閃限量搶 –買一送一】季節限定鐵板海鮮六道菜 （12:00 – 16:00） KKday 優惠: HK$388/2位，平均HK$194/位（原價 HK$776/2位） （現場另收加一服務費） 立即預約：請按此