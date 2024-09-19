《牛仔》回來了｜ 全港公開「牛仔」四格漫畫創作比賽開始報名 得獎作品刊登《美紙》

漫畫《牛仔》由漫畫家王司馬在70年代時創作及出版，一個個溫馨簡樸的家庭小故事以簡單的黑白線條成功引起一陣《牛仔》漫畫風潮。50年後，牛仔回來了！為了推廣家庭和睦價值觀，一口田慈善教育基金舉辦全港公開「牛仔」四格漫畫創作比賽，以「成長」、「親情」、「友情」及「家庭」為題創作四格漫畫，同時為漫畫設計新角色，得獎作品甚至有機會在《美紙》上刊登，留下深刻回憶。

作品有機會刊登於《美紙》



全港公開「牛仔」四格漫畫創作比賽將設小學組、中學組及公開組，每組均設冠亞季及優異獎20名。為了培養大眾對漫畫創作喜好，另設最高參與團隊獎及最佳新設角色獎，所有參賽者可獲嘉許證書，以鼓勵更多人參與漫畫創作。得獎作品更有機會在「還是那個牛仔原畫+創作展覽」中展出及刊登於《美紙》，令更多人看見自己創作的作品。

比賽成功邀請香港著名漫畫家利志達、著名歌手梁詠琪及《美紙》出版人金成擔任評審。