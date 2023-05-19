「牛舞Gyumai」2周年優惠大放送 惠顧指定放題2送1 每四位送鮮活龍蝦 加$28換邪惡明太子拉絲日式咖喱鍋+明太子放題

日本產直燒肉名店「Beefar’s」旗下品牌「牛舞Gyumai」登陸香港2週年大日子，憑著其自家農場直送的頂級鹿兒島薩摩牛及全港首間食店引入樂天澳洲L’grow和牛而備受到一眾燒肉迷熱捧！為感謝顧客一直的支持，旗下港九新界3間分店攜手推出多重限定慶典驚喜優惠及禮遇，滿足全港燒肉及涮涮鍋的狂迷！

「牛舞 Gyumai 」 2 周年優惠大放送│加$28一網打盡 全新 明太子盛宴放題

現凡惠顧任何全日放題，即可以$28換購全新推出的明太子拉絲日式咖喱鍋，鍋內更有近年大熱的芝士拉絲，滋味滿瀉之餘亦是打卡首選，隨意配搭各式食材更可讓味道層次瞬間昇華！此外，加購之顧客更可免費任食明太子放題，當中包括滿瀉明太子大爆丼，食客可自行將鹹香鮮味滿溢的脆口明太子倒滿入口軟糯細緻的珍珠米白飯上，絕對是視覺及味覺的大滿足！任點單品更包括明太子玉子燒、爆多明太子杯、汁燒豚肉明太子、明太子茶漬飯、明太子三文魚沙律及明太子炸雞等，星級推薦綿密順滑的明太子玉子燒，鹹甜的味道與散發的淡淡蛋香互相交融，玉子更包裹住滿溢嘅明太子，口感豐富鮮明！