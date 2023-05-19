「牛舞Gyumai」2周年優惠大放送 惠顧指定放題2送1 每四位送鮮活龍蝦 加$28換邪惡明太子拉絲日式咖喱鍋+明太子放題

日本產直燒肉名店「Beefar’s」旗下品牌「牛舞Gyumai」登陸香港2週年大日子，憑著其自家農場直送的頂級鹿兒島薩摩牛及全港首間食店引入樂天澳洲L’grow和牛而備受到一眾燒肉迷熱捧！為感謝顧客一直的支持，旗下港九新界3間分店攜手推出多重限定慶典驚喜優惠及禮遇，滿足全港燒肉及涮涮鍋的狂迷！
「牛舞Gyumai」2周年優惠大放送│加$28一網打盡全新明太子盛宴放題
現凡惠顧任何全日放題，即可以$28換購全新推出的明太子拉絲日式咖喱鍋，鍋內更有近年大熱的芝士拉絲，滋味滿瀉之餘亦是打卡首選，隨意配搭各式食材更可讓味道層次瞬間昇華！此外，加購之顧客更可免費任食明太子放題，當中包括滿瀉明太子大爆丼，食客可自行將鹹香鮮味滿溢的脆口明太子倒滿入口軟糯細緻的珍珠米白飯上，絕對是視覺及味覺的大滿足！任點單品更包括明太子玉子燒、爆多明太子杯、汁燒豚肉明太子、明太子茶漬飯、明太子三文魚沙律及明太子炸雞等，星級推薦綿密順滑的明太子玉子燒，鹹甜的味道與散發的淡淡蛋香互相交融，玉子更包裹住滿溢嘅明太子，口感豐富鮮明！
「牛舞Gyumai」2周年優惠大放送│全線分店每4位送鮮活龍蝦
由即日至5月內期間惠顧銅鑼灣利舞臺分店「日本薩摩和牛全日放題」之顧客，凡惠顧2位送1位（第3位免費）*；「樂天澳洲和牛全日放題」則惠顧3位送1位（第4位免費）*；此外，於全線分店凡惠顧「日本薩摩和牛全日放題」、「樂天澳洲和牛全日放題」或「美國PRIME全日放題」（元朗/銅鑼灣店）/ 精選燒肉放題（觀塘店），每4位更即可獲送鮮活龍蝦1隻^！入口啖啖肉的活龍蝦口感爽彈，肉質飽滿，鮮甜滋味於舌尖上縈繞，保證回味無窮！
「牛舞Gyumai」2周年優惠大放送│生日壽星送慶生盛 使用消費券獲取放題現金券
生日壽星更不可錯過生日尊享優惠，由即日起至5月31日，凡惠顧任何全日放題，即可免費送「牛舞慶生盛」及「生日$100晚市放題現金券」# ，兩者可同時用，而「牛舞Gyumai」會員於即日至5月31日期間凡以消費券惠顧任何套餐，亦可獲送「$100 全日放題現金券」*（需於下次惠顧時使用）。
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觀塘觀塘道414號1亞太中心10 樓全層│3974 5590
元朗元龍街9號形點一期 L1層1073號舖（近元龍街出口）│2813 238