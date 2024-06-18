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生活
2024-06-18 16:38:42

《玩轉腦朋友2》空降時代廣場 9位新舊「腦朋友」主題設計遊樂設施/打卡位/限定商品首次公開發售

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《玩轉腦朋友2》空降時代廣場 9位新舊「腦朋友」主題設計遊樂設施/打卡位/限定商品首次公開發售

《玩轉腦朋友2》空降時代廣場 9位新舊「腦朋友」主題設計遊樂設施/打卡位/限定商品首次公開發售

迪士尼與彼思的重頭製作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）闊別9年終於重磅回歸，為邀請所有粉絲共同感受大腦總部的全新情緒，於2024年6月27日至9月1日期間，在銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭建造「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark 」，除了5位於首集出現的腦朋友阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外，隨着韋莉經歷成長階段，情緒變得更複雜，4位新情緒專員，包括阿焦（焦慮）、阿羨（羨慕）、阿厭（厭惡）和阿尷（尷尬）將首度登場！9位腦朋友設計將遍佈活動現場，邀請你漫遊各個以不同情緒為主題的遊樂設施打卡位，以及深入大腦總部及腦朋友睡房重地，更可走進將於《玩轉腦朋友2》全新出現的「自我意識」區域！地庫1樓亦設置首個《玩轉腦朋友2》期間限定店，售賣多款全新限定週邊產品。今個夏天，相約親朋好友玩轉時代廣場，與每位情緒專員主題陳列互動拍照！

迪士尼與彼思的重頭製作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）闊別9年終於重磅回歸。

迪士尼與彼思的重頭製作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）闊別9年終於重磅回歸。

9位腦朋友設計齊集「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」 進入全新大腦總部及「自我意識」區域

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9位腦朋友設計齊集露天廣場等待着你到來玩轉Emotion Playpark 9位腦朋友設計齊集露天廣場等待着你到來玩轉Emotion Playpark 9位腦朋友設計齊集露天廣場等待着你到來玩轉Emotion Playpark 9位腦朋友設計齊集露天廣場等待着你到來玩轉Emotion Playpark 9位腦朋友設計齊集露天廣場等待着你到來玩轉Emotion Playpark 2樓中庭更是大腦總部控制室及腦朋友睡房重地 2樓中庭更是大腦總部控制室及腦朋友睡房重地

首個「《玩轉腦朋友2》期間限定店」發售獨家限定商品

多款《玩轉腦朋友2》限定商品首次公開發售 多款《玩轉腦朋友2》限定商品首次公開發售 多款《玩轉腦朋友2》限定商品首次公開發售

《玩轉腦朋友2Emotion Playpark @Times Square

日期：2024627日至91

時間：上午10時至晚上10

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

《玩轉腦朋友2》期間限定店

日期：2024627日至731

時間：上午11時至晚上9

地點：銅鑼灣時代廣場地庫1

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