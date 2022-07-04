「生肉糧」成新趨勢 澳洲寵物生肉糧品牌Proudi登陸香港

近年，一眾寵物家長對毛孩的膳食要求越趨嚴格，非常關注寵物食糧中的營養價值及均衡性。當中，「生肉糧」更是寵物營養飲食的新趨勢。於澳洲廣受歡迎的著名寵物生肉糧品牌Proudi，現已登陸香港！

Proudi的生肉糧選材自100%人類食用級別食材，並全部於澳洲製造。所有生肉糧產品材料及份量，均經由食品科學家及動物營養專家分別按貓狗的營養需求而精心配製而成。100%採用澳洲當地自由放養及草飼肉食，並在位於昆士蘭陽光海岸Proudi的自家廠房生產，再直接進口到香港發售。

生肉糧的配方含有95%的鮮肉、內臟、水份及骨頭，配以5%的維生素和礦物質製成。另有Omega3和6、鈣和磷，都是增強肌肉組織及強化骨骼及關節的主要元素，對毛孩非常健康。有別於加工寵物糧食，它不含穀物、添加劑、防腐劑和填料，可以排除食物敏感源頭。