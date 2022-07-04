「生肉糧」成新趨勢 澳洲寵物生肉糧品牌Proudi登陸香港

近年，一眾寵物家長對毛孩的膳食要求越趨嚴格，非常關注寵物食糧中的營養價值及均衡性。當中，「生肉糧」更是寵物營養飲食的新趨勢。於澳洲廣受歡迎的著名寵物生肉糧品牌Proudi，現已登陸香港！
Proudi的生肉糧選材自100%人類食用級別食材，並全部於澳洲製造。所有生肉糧產品材料及份量，均經由食品科學家及動物營養專家分別按貓狗的營養需求而精心配製而成。100%採用澳洲當地自由放養及草飼肉食，並在位於昆士蘭陽光海岸Proudi的自家廠房生產，再直接進口到香港發售。
生肉糧的配方含有95%的鮮肉、內臟、水份及骨頭，配以5%的維生素和礦物質製成。另有Omega3和6、鈣和磷，都是增強肌肉組織及強化骨骼及關節的主要元素，對毛孩非常健康。有別於加工寵物糧食，它不含穀物、添加劑、防腐劑和填料，可以排除食物敏感源頭。
設有7間零售點及網店
生肉糧的食用方法簡單，只需要在食用前12小時，按寵物的身型體重取出適當份量，放置在攝氏4至8度中的雪櫃解凍，或將生肉糧放進密實袋並放進暖水中解凍，即可食用。
產品將於Steak King香港、九龍、新界各區7 間零售店中發售，亦可以透過網站www.proudihk.com購買。Proudi香港自設冷藏車隊，直接將急凍生肉糧送到客人府上，確保食物品質衛生穩定。同時，設有每月訂購服務計劃，為毛孩定時添進美食。