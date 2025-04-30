「生記飯店」慶祝邁向50周年 免費送招牌菜蓮藕餅/生炒骨/燒腩仔

「生記飯店」招牌手工菜除了古法鹽焗雞、蝦子古法扣柚皮、豉蒜涼瓜燜海魚、上湯枸杞浸豬潤，還有香煎手磨蓮藕餅。以新鮮豬肉加入馬蹄丁及青葱生煎，保留豐富肉汁，又增強了爽口感。燒腩仔入口皮脆，肥瘦相間肉味重。菠蘿生炒骨肉厚，甜酸味平衝，開胃好送飯。此三道菜式記者以前來吃過，也覺美味。今次免費請大家食，優惠的確吸引！

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參加方法很簡單，由即日起至2025年5月31日，大家只要在「生記飯店」或「金紫荊生記粵菜廳」Facebook專頁，讚好及分享「一LIKE二賞生記飯店邁向50周年，齊齊LIKE齊齊有口福」帖文；並於留言區寫：「生記飯店」邁向50周年及Tag三位朋友，便可獲贈「生記飯店」堂食招牌菜（例牌一客），可自選香煎蓮藕餅（$144）、菠蘿生炒骨（$158）或脆皮燒腩仔（$188）其中一款。又或於「金紫荊生記粵菜廳」獲贈每位一客葱油鮑魚海蜇花（$138）。不過提提大家，每枱只可以選擇贈送一款菜式。優惠不適用於母親節（5月10至11日），也不能與其他折扣優惠、套餐及網上訂座優惠同時使用。