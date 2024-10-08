《碎⽚拾憶》記憶與歷史的藝術對話

家中有否寶物，盛載著滿滿回憶，或是具有歷史意義。策展人林心儀，找來6組藝術家，包括周亦瑤+朱嘉喬、陳佩詩、馮可⾙、李卓媛、Natasza Minasiewicz及Daniel Stempfer等，透過他們收集和改造的物件，探討物件如何成為滿載回憶的容器，以及如何保存物件所承襲的歷史痕跡。 展覽名中的「碎片」，意指回憶往往稍縱即逝，物件上留下的痕跡，雖無法完整追溯整個故事，卻是過往瞬間的見證。「拾」則意味著通過新的手段，重新介入這些看似普通，但暗藏驚喜的現成物件，從而對自身與周遭產生新的感悟。

回憶 建構 集體印象 林心儀將展覽劃成三部分，第一部分追尋個人回憶。藝術家馮可貝的裝置作品《用白填空》(2022)由循環播放的影片和照片組成。這些片段以散落在地的手機播放，或以投影機投射出影像，素材來自被廢棄的二手記憶卡。藝術家在瀏覽這些屬於陌生人的個人回憶時，發現它們背後的共通主題。該作品曾獲《第28屆ifva比賽媒體藝術組》提名。 周亦瑤和朱嘉喬的裝置作品《蟄伏》(2024)則源自整理家族照片及文件。他們找到祖母從澳門入境香港的旅行證件，來延續祖母的故事。並以一件陶瓷枕頭狀的鵝卵石置於榻榻米地墊上，鋪著一層未經燒製的黏土，任由苔蘚在此發芽，代表著舊物煥發出的新生命。

展覽的第二部分揭開建築、環境和物料回憶，通過作品探討新如何替代舊物，以及被棄置物件背後的故事。Natasza Minasiewicz的裝置作品，借助科技將過去融入未來，Natasza說：「我從香港街頭拾獲的家居⽤品，與其他材料元素結合，組裝成半機械化的新型家具。這樣的改造取材於地，為地⽅的物質記憶提供真實的視覺參考，亦促使參觀者認識到，事物與能量常以物質的形式在地區內流動，在歷史、環境、及人們的⽣活經歷中留下痕跡。」 Daniel Stempfer的雕塑作品組是其《Habitat》(2016至今)系列的延續，使用廢棄建築材料、有機殘屑、霓虹燈和壓克力碎片製成。這些材料互相拼接，形成微型的都會島嶼群。層層疊疊的壓克力材質讓人聯想起摩天大樓，而波紋狀的金屬則似大海，隱喻香港大角咀地區的變遷。藝術家的工作室就位於大角咀，這一地理背景更增添了作品的意義。 展覽的最後一部分透過紀念品和明信片回顧香港的「集體回憶」。曾獲WMA大師攝影獎2018/19的李卓媛，展示作品《人人花園》(2024)，該作品以香港動植物公園為主題。在殖民地時代的舊明信片上，這裡被標記為「公家花園」，但人們對它的存在印象模糊，只戲稱其為「兵頭花園」，因為它曾是香港總督的私有花園。 在《人人花園》中，李卓媛將多張明信片上的雲，通過後期處理集合在一張自己拍攝的噴水池照片上，並將這張完美的風景照分成144份，製成144張明信片。其中一半使用孔版印刷（Risograph），另一半則是普通的數碼印刷。明信片寄出後，「人們心中的許願池開始運轉」，每個人都擁有了部分許願池，這裡也終於成為了每個人的花園。