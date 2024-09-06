票房之冠《九龍城寨之圍城》9.13 Disney＋獨家上線 盤點 Disney+2024秋冬及2025年重點節目推介

票房之冠《九龍城寨之圍城》9.13 Disney+ 獨家上線 盤點Disney+ 2024秋冬及2025年重點節目推介

提到今年香港最具話題的港產片，必定會聯想到《九龍城寨之圍城》！滿滿的本土特色，令許多香港人產生共鳴，就連演員陣容亦相當強勁，不少影迷都被龍捲風、信一等深深吸引，甚至自稱「劉太」！無論是「劉太」、「龍捲風」fans還是新觀眾，即將可以在Disney+ 重溫啦！ 盤點2024年秋冬及2025年十大必睇重點劇集 9月13日Disney+ 獨家串流上線｜香港票房之冠 重溫大熱港產片《九龍城寨之圍城》 「你買假身分證，張身分證當然係假架啦！」

《九龍城寨之圍城》是一部以小說改編而成的港產片，由古天樂、林峯、洪金寶、任賢齊、劉俊謙等多位重量級明星擔任主演。講述了一群生活於有「三不管」之稱的九龍城寨居民，面對城寨的未來岌岌可危、社會底層的生存現實，他們是如何彼此扶持、抗爭和追求希望的故事。自5月上映以來，短短半年票房已超過1億港元，港澳票房累計突破1億1千萬港元，穩守今年香港票房No1！ 2024年Disney+ 獨家上線｜《Moving超異能族》網漫原作另一力作 期待值極高韓劇《照明商店》 「遇到奇怪的客人，千萬要裝作沒看見！」

韓劇《照明商店》是《Moving超異能族》的原作者兼編劇姜草的又一力作，演員陣容強大，包括朱智勛、朴寶英、嚴泰九、金雪炫、李姃垠和金敏荷。故事圍繞一間販售燈具的商店，吸引了一群古怪的顧客，每個人都有各自的故事和背景。這些顧客在機緣巧合下來到這家位於幽暗巷子的小店，燈具能讓他們穿梭於陽間與陰間，並幫助瀕死的人重獲生機。《照明商店》結合了奇幻、神秘的元素，探討親情、友情與愛情，呈現出一幅治癒而又感人的畫面。 2025年Disney+ 獨家上線原創韓劇｜金秀賢繼《淚之女王》後新作 《山寨人生》 男神變身「山寨大王」賣假貨？

男神金秀賢在《淚之女王》後的新作挑戰黑色喜劇風格，《山寨人生》故事背景設定在1997年韓國金融危機至2000年初。劇情講述平凡男子金成俊（金秀賢 飾）如何投身名牌假貨市場，最終成為叱吒風雲的全球「山寨王」。配角陣容也相當強勁，包括權娜拉、金義聖和李姃垠，絕對值得期待！各位韓迷切勿錯過！ 9月19日Disney+ 獨家上線｜Marvel《温黛與幻視》衍生劇《女巫阿嘉莎》 反派女巫阿嘉莎失去了巫術？

Marvel迷必睇！記得《溫黛與幻視》中，被溫黛封印法力的黑暗女巫阿嘉莎？由嘉芙蓮漢恩（Kathryn Hahn）飾演的阿嘉莎，會在Marvel新劇《女巫阿嘉莎》以主角姿態回歸，召集強大的女巫團隊，一同挑戰神秘兼危機重重的「女巫之路」，誓要重奪失去的法力！ 9月21日Disney+ 獨家上線｜韓劇女神朴信惠新劇《來自地獄的法官》 首演「惡毒法官」與暖男刑警金宰永 送犯人落地獄

由朴信惠與金宰永主演的《來自地獄的法官》，將於9月21日獨家上線Disney+。劇情講述進入法官身體裡的「來自地獄的惡魔」姜光娜（朴信惠飾），遇到了擁有深厚人情味的刑警韓多溫（金宰永飾），兩人攜手懲處罪犯，逐漸成為真正的法官。這種人性與正義的交織，不僅增添了故事的深度，也讓觀眾期待兩位主角之間的化學反應 12 月 6 日 Disney+ 獨家上線｜ Pixar 首部原創動畫《贏定輸》 帶你踏上尋找勇氣與自尊的冒險旅程

《贏定輸》是彼思首部原創動畫劇集，早前釋出的預告展示了可愛的動畫風格和勵志的劇情，故事圍繞著一班勇敢的棒球隊隊員，他們不畏艱難，決心為自己贏回尊嚴。面對種種挑戰與困難，發現真正的勝利不僅在於外在的成就，更在於內心的堅持與勇氣。這部動畫不僅充滿了幽默與感動，更展現了友誼的力量和自我成長的美好。準備好迎接這場心靈的升華，讓人相當滿期待！ 2025年Disney+ 獨家上線｜顏值極高男女神全智賢、姜棟元首度合作 女神擺脫愛情劇化身SPY 攜《暴風圈》強勢回歸銀幕

《暴風圈》是一部由全智賢和姜棟元主演的韓劇，由《淚之女王》的導演金熙元和《下女誘罪》及《分手的決心》的編劇丁瑞慶打造。故事設定在現代韓國，講述成功的外交官徐聞柱（全智賢飾）與國際特工白山湖（姜棠元飾）之間的合作。他們將揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊，以及背後不為人知的暗黑真相。 2025年Disney+ 獨家上線｜異形系列全新原創劇集《異形：地球》引發期待

繼上月上映的電影《異形：羅穆路斯》後，FX宣佈即將推出異形系列的全新原創劇集《異形：地球》，究竟《異形：地球》將如何塑造這個經典科幻世界？會否再度拓展新宇宙？這部影集預計明年在Disney+ 上線，無疑將成為影迷們的新焦點。 Disney+現已獨家上線｜《可憐的東西》導演、影后再度合作 《憐憫的種類》延續黑色幽默題材

憑《可憐的東西》橫掃本年度全球多項電影大獎後，鬼才導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)與奧斯卡金像影后愛瑪史東(Emma Stone)帶來三度合作的最新作品《憐憫的種類》是2024年康城影展入圍作，獲影評人高度評價！電影由艾瑪史東（Emma Stone）、威廉達佛（William Dafoe）和瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）三位實力派演員主演，包含三個故事：《The Death of R.M.F》、《R.M.F. Is Flying》和《R.M.F. Eats a Sandwich》，講述職場、家庭中被愛和人物間的控制關係。《憐憫的種類》會延續導演獨特的怪異、獵奇和黑色幽默風格，充滿玩味。 Disney+現已獨家上線｜重溫史詩神劇｜今年艾美獎25項提名之冠 《幕府將軍》堪稱日本版權力遊戲！呈現血腥的暴力美學

《幕府將軍》是一部獲得25項艾美獎提名的史詩劇集，在爛蕃茄上獲得99%好評，堪稱2024年度神劇。由真田廣之主演並擔任製作人之一，故事設定在1600年代的日本，融合真實歷史與虛構元素，講述將軍吉井虎永與英國水手約翰布萊克索恩之間的政治陰謀和文化衝突，展開一段血腥的武士史詩。 除了上述推薦必看重點節目外，訂閱Disney+大量高質熱播劇集、電影、動畫，包括港產片《盜月者》、《金手指》；爆紅古裝陸劇《慶餘年第二季》；經典劇集《摩登家庭》、口碑美劇《幕府將軍》、演唱會《Taylor Swift: The Eras Tour》；日本動畫《THE FIRST SLAM DUNK》；韓劇《Moving超異能族》、《紅天鵝》、《殺人者的購物中心》等，選擇非常豐富！ 想盡情觀賞更多Disney+、Pixar、Marvel等劇集，立即訂閱Disney+年費／月費方案成為Disney+會員！更多方案細節，請>按此<瀏覽及訂閱。