「童賀新歲」中國文化藝術企劃 培育小朋友中華文化

新年有很多傳統習俗，例如讓醒獅吃生菜寓意「生財」，之後把生菜拋出去，代表金銀滿屋、黃金遍地並留起菜頭交給店舖老闆，代表好彩頭，當中有許多技巧。奧海城致力推動中國傳統文化，招募新一代6至10歲小朋友參加「童賀新歲」中國文化藝術企劃，讓孩子了解更多中華文化。 文：袁雅婷 攝：陳奕釗 學AI圖像生成+醒獅技巧+水墨畫 農曆新年將至，奧海城「兒童顧問團」亦於疫情後載譽歸來，招募14位6至10歲小朋友成為「兒童顧問團」，參與「童賀新歲」中國文化藝術企劃。接下來的1月，將參與連串中國農曆新年文化及藝術訓練課程，為奧海城農曆新年活動，及元宵大型醒獅巡遊匯演。 企劃名師包括香港浸會大學中文學系講師蕭欣浩博士及佛教沈香林紀念中學何嘉琪老師，帶領小朋友以AI創新科技認識傳統賀年習俗及文化，包括學習撰寫Prompt與AI溝通，透過人工智能「AI圖像生成」平台創作畫作。另外，由夏國璋龍獅團的第四代傳人夏敬文師傅教授醒獅技巧及舞步，並排練大型巡遊表演。小朋友更會由陳紫君水墨大師指導下，以水墨畫風格設計全新、專屬是次醒獅表演獨一無二的團隊服，於元宵巡遊大匯演當日穿著進行巡遊。

深入體會新年傳統習俗 蕭博士是蕭博文化工作室的創辦人兼主席，著力推動中華文化，希望大家能夠以古知今，將文化連繫生活。在是次活動中，他會負責與小朋友分享傳統新年節慶知識，介紹新年會見到的食物、物品以及慶祝活動，參加者可邊玩邊學。蕭博士認為，小朋友都十分喜愛過農曆新年，因為活動非常豐富。如家中攢盒會放不同食物及糖果，金黃色的油炸代表金銀滿屋，甜食代表甜甜蜜蜜，從古到今都有特別的意義。新年寫揮春送人或自用，將福氣用文字傳開去。 蕭博士說：「AI科技於日常生活中逐漸普及，成為現代人不可不學的新技能。是次奧海城舉辦的中國文化藝術企劃，亦將『AI圖像生成』加入於文化課堂當中，邀請佛教沈香林紀念中學的何嘉琪老師參與其中。我跟何老師不時研究中華文化與人工智能結合的可能性，透過是次奧海城企劃，提供了很好的平台，讓我們展示這方面的成果，將學習、創作與生成結合，以中華文化導引人工智能，用人工智能激活中華文化。」課堂中，先讓小朋友了解新年傳統文化，再以「AI圖像生成」製作與新年傳統文化相關的AI圖像，小朋友與對傳統文化與新科技融合教學感到非常有趣，每位小朋友亦可使用AI製作獨一無二的AI圖像畫作。