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生活
2024-01-02 17:04:13

「童踢同樂」足球童樂日 學童大改變 感動教練

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「童踢同樂」足球童樂日 學童大改變 感動教練

「童踢同樂」足球童樂日 學童大改變 感動教練

香港救助兒童會由20235月起開展為期三年的「童踢同樂」計 劃，早前舉辦「足球童樂日」，為首階段計劃奠下里程碑。當天活動由富豪酒店集團贊助，旨在 展示學童們首年的學習成果；而整個計劃除讓學童學習足球技巧，最重要是透過足球有系統地訓練社交情緒技能的運用。

以學習足球培養社交情緒

活動邀請到深水埗民政事務專員黃昕然太平紳士擔任比賽頒獎嘉賓、香港救助兒童會總幹事司徒恩和「童踢同樂」計劃總教練馮永成到場見證賽事，同場亦邀請到數位深水埗體育會球員為球賽擔任球證助理。本次比賽吸引逾70612歲學員及家長參與，賽事為時12分鐘的七人足球小組賽。救助兒童會望學童能於賽事中展現課堂上學習的足球技巧和社交情緒技能的運用，包括團隊合作、衝突處理等。當日高小組及初小組共有8隊分組作賽。經過三場小組賽後，最終由深水埗區的高小組和深水埗初小組分別奪得冠軍寶座

孩子們善於聆聽教練指導，教練亦不吝賞識孩子積極進步的表現，經常給予關懷與鼓勵。 「足球童樂日」由富豪酒店集團贊助，旨在展示學童們首年的學習成果。 足球童樂日比賽由深水埗區的高小組和深水埗初小組分別奪得冠軍寶座。

期望計劃讓更多兒童受惠

黃昕然專員在計劃推行早期曾親臨球場觀課。他在頒獎禮指出，能看到學員在訓練過程中的成長，以及在比賽中的出色表演，可知參加者對計劃和足球的熱愛，並樂在其中。他認為計劃推行半年多已取得顯著成效，期望計劃能在未來令更多兒童受惠，為社區兒童帶來更多正面影響

「足球童樂日」中的足球比賽中正能夠展示了學童們整年來的學習成果。 來自不同背景的學童們在球場上互相合作、互助互勉，展現出精彩的表現。
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