《緣路山旮旯》團隊舉辦「香港真係好靚」攝影比賽 得獎者可參加電影首映

「香港真係好靚」不單止是一句口號！電影《緣路山旮旯》舉辦「香港真係好靚」攝影比賽，歡迎所有18歲以上香港人參加，記錄香港之美並公諸同好。

有興趣人士可於7月14日晚上11時59分前，於網上登入參加「香港真係好靚」攝影比賽。作品收集後將首先由專業評審評分（佔70%），選出25張入圍作品，並上載至《緣路山旮旯》臉書專頁進行公眾投票（佔30%）。最後10張得獎作品，將於8月取址堅尼地城高先電影院地下作公開展示。

為隆重其事，大會邀請到重量級嘉賓包括電影導演黃修平、陳詠燊及麥曦茵，專業攝影師Jeffrey Poon及Paul Yeung，活現香港創辦人陳智遠及旅遊寫作人Pazu薯伯伯，夥同《緣路山旮旯》導演黃浩然及攝影梁銘佳擔任評審，連同公眾投票，選出10位得獎者，並於8月1日晚上舉行之《緣路山旮旯》首映禮舉行頒獎儀式。

得獎者將獲邀出席於8月1號晚上舉行之《緣路山旮旯》首映禮暨頒獎典禮，領取FUJIFILM及FOTOMAX送出的精美獎品，其得獎作品亦將於大銀幕展示。事不宜遲，請馬上分享你心目中的「香港真係好靚」！

參加表格：https://forms.gle/WKjLoZETLW2wr1FV8

截止報名日期及時間：7月14日晚上11時59分