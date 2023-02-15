【美編營養師拆解護膚迷思】皮膚問題造成生活困擾？原來只需為肌膚補充一種元素就可輕易解決！

膚質與生活質素息息相關，日常生活中很多情況都會影響肌膚微生態的自然平衡，一旦肌膚微生態失衡，皮膚問題便會衍生造成煩惱。無奈現今社會的生活環境及作息習慣等因素，都不利於健康的肌膚，讓都市人的皮膚問題有節節攀升的趨勢。 專業醫生指出，皮膚上原存有「益菌」與壞菌，原本「益菌」能自然抑制壞菌生長，並中和壞菌釋放的毒素，但因各種環境及個人因素，有機會使肌膚微生態產生混亂，讓壞菌大量繁殖並入侵皮膚而引致各種問題出現。要解決肌膚問題，只要保持肌膚有足夠的「益菌」就可以輕鬆面對！ 澳洲註冊營養師Ariel Chan今日便會為大家以真實個案深入淺出「益菌」對皮膚的重要性。 真實個案（ 一） 以益菌修復多年暗瘡油肌 Queenie過往長期使用含有化學起泡劑的潔面產品，以致洗走害菌卻同時洗去所有益菌，皮膚長期處於鹼性狀態，讓空氣中的害菌輕易入侵肌膚，當中包括引起痘痘的痤瘡丙酸桿菌，令Queenie多年來不斷深受痘痘問題折磨。

真實個案（ 二） 以益菌修復 濕疹、敏感 Charlotte年輕時是嚴重濕疹患者，受金黃葡萄球菌影響令濕疹反覆復發，同時會出現泛紅痕癢等狀況。成年後仍偶爾會出現濕疹爆發，更會使用類固醇來制止。多年來，Charlotte亦不停物色適合的護膚品，頻密轉換護膚品導致肌膚pH值長期處於不穩定狀態，形成惡性循環使肌膚極度敏感。

維持肌膚 pH5.5 有利益菌生長 註冊營養師Ariel表示：「皮膚就如腸道一樣，需要有平衡的微生態，才能保持足夠益菌抑制害菌滋生，讓皮膚自生抵禦力上升，對抗各種外界刺激。」醫學研究亦指出皮膚pH值與肌膚微生態有密不可分的關係，當皮膚表面處於弱酸性（pH5.5）時，是最理想的肌膚狀態，有助益菌於皮膚上繁殖，將過敏原等不良感染隔絕在外。至於偏鹼或偏酸的皮膚pH值都容易讓害菌生長，從而引起泛油冒痘或乾燥敏感等狀況。 其實人體肌膚本擁有自我調節功能，會於酸鹼度偏離最佳狀態時自行歸正，但肌膚一旦受損，所需的調節時間便會逐漸增長。當肌膚未能適時回歸最佳pH值時，天然保護屏障便會減弱，容易出現感染或敏感情況。

長期補充益菌以裝備皮膚隨時對抗害菌

註冊營養師指出希臘乳酪的營養成份有助維持肌膚微生態健康

在日常護膚程序中，選擇合適的護膚品可協助我們加快調節肌膚pH值至最佳狀態，有利益菌生長，但單靠能平衡pH值的護膚品是不足夠對付空氣中大量的害菌，要做到益菌處於優勢抑制害菌就要補充大量益菌。 營養師Ariel分享：「被希臘人公認為Super Food的希臘乳酪之營養成份，如蛋白質、益生菌量比普通乳酪高2.5倍，更可用於肌膚上以撃退各種皮膚問題。」但坊間採用優質希臘乳酪製成的護膚品選擇並不多，因為要把益生菌活性良好保存至產品內並不容易。 營養師及美編的益菌護膚首選

營養師Ariel繼而推介KORRES天然護膚品牌：「它的益菌系列產品成份來自真正食用級希臘乳酪，可以利用SuperFood為皮膚補充足夠益菌，讓肌膚回復微生態健康。」 品牌突破性採用了獨有Hydro BiomeTM技術，將最高的益菌存活性保留至產品當中，首創出真正的乳酪益菌護膚系列，有助皮膚表面調節至弱酸性（pH5.5）的最佳狀態，維持足夠水份及營養，良好的防禦力足以讓肌膚抵抗所有外界刺激。 其實KORRES於天然護膚屆別內並不陌生，亦一直備受希臘女生推崇，擁有「希臘國寶級天然品牌」的名銜，不少本地美容編輯及專業人士也是品牌的真實用家。屬濕疹肌的美編Priscilla亦一直沿用此品牌，Priscilla分享使用KORRES乳酪益菌潔面乳及即效舒緩面膜後，濕疹及痘痘不再復發，讓她擁有真正白滑粉嫩的肌膚！

KORRES乳酪益菌潔面乳150ml $180

KORRES乳酪益菌即效舒緩面膜 100ml $370