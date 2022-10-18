美食優惠│沙田中心．沙田廣場 《滋味美食賞》大送美食現金劵

沙田中心．沙田廣場，由即日起至11 月21 日推出《滋味美食賞》，於場內以電子貨幣消費滿HK$400 元，並登記成為H．COINS 會員，即可換領沙田中心．沙田廣場HK$50 電子美食禮券，送出逾5,000 張美食現金。 餐飲現金券適用於沙田中心．沙田廣場內多間餐飲商戶，如由台中直送新鮮原片茶葉的茶飲店「花斑茶社」、甜品店「Bean飲邊食」、提供地道肉鬆蛋卷餅的「犀牛犀牛」及滋味鹽水雞的「咕滋咕雞」、元祖章魚燒「燒一番」、德國熱狗及香腸專門「Zeppelin Hot Dog」 等美饌，一次過品嚐台灣、日韓及歐陸滋味，以味覺環遊世界，最適合拍照打卡及與好友一同分享。

電子餐飲現金券的食肆包括： 沙田中心 Bless、我想和你無所事事、燒一番、花斑茶社、春芳號(即將進駐) 、沙田川味、阪神、絕味、咕滋咕雞、Zeppelin Hot Dog 沙田廣場 老虎堂、睿、滷川長、 Bean飲邊食、犀牛犀牛、太興、麗姐涼菓 關於H．COINS會員計劃 恒基地產旗下商場全新手機應用程式— H．COINS，集合旗下7大商場，包括：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，每消費HK$1 可賺取1 COIN，統一賺取COINS換取電子禮券及豐富禮物。 詳情可參閱網站： www.hcoins.com.hk