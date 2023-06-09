「腦癇友善」同樂祭2023：夏日齊划艇 釋放「腦癇友善」的腦電波

腦癇症通常是指腦細胞不正常發放腦電波，令身體短暫性失調。發病的情況因人而異，輕則患者會出現呆滯、迷惘、面容扭曲、抽筋、不停哭笑等情況，重則甚至會口吐白沫、咬舌、失禁等，更有機會令腦部缺氧，導致死亡。現時，大部分患者主要倚賴藥物治療，再配合運動和健康生活，可以控制病情。

腦癇症患者擔心運動期間會否出現腦癇發作而導致受傷，其實做運動引致腦癇發作的機會很微，反而對身心有很多益處：

運動有助血液循環，為大腦提供更多氧氣。運動後大腦思考更清晰。 在運動過程中，大腦內負責學習和記憶的海馬體會更加活躍，當這個區域的神經細胞更加活躍時，認知能力會提高。 有氧運動例如跑步、踩單車、游水等，會使心跳加快促進血液循環，減低心腦血管疾病風險。 運動亦可以減低壓力和焦慮，改善睡眠和情緒。

值得注意的是腦癇症患者運動時須有人的陪同下進行，以確保安全，亦應該要避免做過分劇烈運動，例如踏公路單車和攀石。如果長時間缺乏運動，不知道從何入手，建議先諮詢主診醫生意見，最重要是量力而為！

「腦癇友善」同樂祭2023

為推動全民正確認識腦癇症，以及鼓勵腦癇症患者養成做運動的習慣，實踐健康人生，香港腦癇基金會首次舉辦大型公眾教育活動，邀請腦癇症患者、家屬以及公眾人士參與。是次活動概念以「運動發電」為主，透過運動收集電能的形式，讓大眾了解腦癇症與腦電波異常發電有所關聯，與腦癇症患者一同運動，釋放「腦癇友善」的腦電波。

我們選擇以「室內划艇」這項富有趣味性及挑戰性的運動作為媒介，希望能夠鼓勵腦癇症患者實踐健康人生，同時，將腦癇症的相關知識滲透社區，從而減低大眾對腦癇症的誤解與偏見。長遠下來，透過多方努力共同創建一個「腦癇友善」的香港，為腦癇症患者提供一個安全友善的生活環境。