「自由爵士音樂節」「HKT西九音樂節」一連兩周末西九盛大開幕 MIRROR成員演出/逾百場免費音樂節目/全港最大型免費戶外舞蹈派對

第六屆「西九主辦：自由爵士音樂節」(自由爵士音樂節)及第二屆「HKT西九音樂節」，將分別於10月24至27日及10月31日至11月3日，連續兩個周末盛大上演，合共呈現超過120場精彩演出，演出藝人包括MIRROR成員Anson Lo、周殷廷及斬獲2019年全英音樂獎「最佳女歌手獎」Jorja Smith。11月1至3日期間，西九海濱草坪將呈獻由英國設計團隊打造的燈光藝術裝置《幻舞浮光》，帶來全港最大型免費戶外舞蹈派對，將音樂節氣氛推至高潮！

「自由爵士音樂節」設多個免費音樂表演及舞蹈工作坊

自由爵士音樂節將於10月24至27日舉行，多個免費音樂表演及舞蹈工作坊於西九文化區多個角落如藝術公園等地方舉行。本地著名爵士結他手包以正、本地著名作曲家和爵士結他手崔展鴻夥拍新生代歌手及演員林愷鈴(Ashley Lin)在免費戶外舞台表演，讓觀眾大飽耳福，感受自由爵士音樂的魅力。

今屆音樂節首次與內地爵士樂壇攜手，來自廣州的頂尖爵士女聲王璁博士夥拍Maple Jazz Band，以中國傳統文化融合流行爵士元素，演繹別樹一幟的爵士作品。