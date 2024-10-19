「自由爵士音樂節」「HKT西九音樂節」一連兩周末西九盛大開幕 MIRROR成員演出/逾百場免費音樂節目/全港最大型免費戶外舞蹈派對

第六屆「西九主辦：自由爵士音樂節」(自由爵士音樂節)及第二屆「HKT西九音樂節」，將分別於10月24至27日及10月31日至11月3日，連續兩個周末盛大上演，合共呈現超過120場精彩演出，演出藝人包括MIRROR成員Anson Lo、周殷廷及斬獲2019年全英音樂獎「最佳女歌手獎」Jorja Smith。11月1至3日期間，西九海濱草坪將呈獻由英國設計團隊打造的燈光藝術裝置《幻舞浮光》，帶來全港最大型免費戶外舞蹈派對，將音樂節氣氛推至高潮！
「自由爵士音樂節」設多個免費音樂表演及舞蹈工作坊
自由爵士音樂節將於10月24至27日舉行，多個免費音樂表演及舞蹈工作坊於西九文化區多個角落如藝術公園等地方舉行。本地著名爵士結他手包以正、本地著名作曲家和爵士結他手崔展鴻夥拍新生代歌手及演員林愷鈴(Ashley Lin)在免費戶外舞台表演，讓觀眾大飽耳福，感受自由爵士音樂的魅力。
今屆音樂節首次與內地爵士樂壇攜手，來自廣州的頂尖爵士女聲王璁博士夥拍Maple Jazz Band，以中國傳統文化融合流行爵士元素，演繹別樹一幟的爵士作品。
HKT 西九音樂節首設全港最大型舞蹈派對
11月2及3日，音樂節焦點節目之一《HKT 西九音樂節：越流行》共有10組本地及海外歌手包括MIRROR成員Anson Lo、周殷廷及Jorja Smith在於西九文化區大型戶外舞台竹翠公園登場，將音樂節氣氛推上高潮。今屆音樂節不設指定座位，樂迷可隨意遊走或席地而坐，隨著歌舞盡情搖擺。
兩晚演出陣容包括:
11月2日(星期六):
•MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)；
•女團COLLAR；
•P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)；
•魏浚笙(Jeffrey);
•周殷廷(Yan Ting)
11月3日(星期日):
•2019年全英音樂獎「最佳女歌手獎」得主、英國R&B女歌手Jorja Smith；
•日本著名音樂監製MONDO GROSSO夥拍滿島光(Hikari Mitsushima）；
•韓國唱作人Colde及
•台灣唱作歌手婁峻碩(SHOU)
免費節目《幻舞浮光》將燈光表演融入中外音樂舞蹈元素
除此之外，今屆 HKT 西九音樂節破天荒將舞蹈和視覺藝術等元素融入，在西九海濱草坪東面設置由英國著名藝術團隊Squidsoup創作的大型沉浸式藝術燈光裝置《Submergence》，一連三晚舉行大型戶外音樂舞蹈派對《HKT 西九音樂節：「幻舞浮光」海濱裝置舞蹈》。派對匯集CityPop、Urban、拉丁舞及當代芭蕾舞等不同舞種，同場更有香港舞蹈團駐團舞者表演當代中國舞，並加入粵劇元素，期望帶給觀眾耳目一新的表演藝術體驗。三個晚上會有不同藝人加入演出，包括MIRROR成員Stanley及ERROR成員肥仔。藝術燈光裝置於每晚6點亮燈，並開放公眾進場至晚上11點，「幻舞浮光」舞蹈派對則於每晚8點開始，周末不時上演快閃舞蹈演出。以上節目同為免費。
有關節目詳情及演出時間表，請瀏覽西九網站。
HKT西九音樂節免費舞台同樣精彩
「HKT西九音樂節」由10月31日至11月3日期間舉行。大量免費舞台同樣精彩不斷，超個40個節目遍布西九藝術公園大草坪、海濱草坪東面及西面、M+及留白Livehouse，呈獻多個本地人氣音樂單位，包括：
1. 歌手吳林峰；
2. 著名結他手JASON KUI；
3. 女團乙女新夢；
4. 獨立樂隊The Hertz；
5. 歌手Manson（張進翹）；
6. 女團Beanies 成員Chiutung（釗彤）x Winky；
7. 樂隊野佬；
8. 樂隊逆流等