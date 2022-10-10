「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票10月13開賣 售票方法+價錢+必看展品一覽

M+博物館早前宣傳，將舉辦「草間彌生：一九四五年至今」展覽。門票將於10月13日（星期四）早上 10 時起於發售。以下為大家整理各種購買方法、門票價錢，以及必看展品一覽。其中有多場公眾活動、工作坊等，啱晒一家大小參加！

草間彌生展 10 月 13 日開售 成人門票 $240

「草間彌生：一九四五年至今」展期由2022年11月12日（星期六），即博物館開幕一周年當天開始，至2023年5月14日（星期日）結束。11月至1月的門票將於10月13日開始發售。門票由早上10時可於M+網站、西九文化區網站、「西九文化區」應用程式、購票通、香港中國旅行社、飛豬旅行及Klook 公開發售。

正價門票為$240，特惠門票則為$150，持票人士可參觀特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」及 M+所有其他展廳。另外由2022年11月12日起，訪客參觀館内展覽均須預先購票，成人標準門票為$120，符合特惠門票條件的訪客則可以$60購票。M+大樓B1層以及於博物館地下大堂展示的大型雕塑《南瓜》（2022）和「香港：此地彼方」展覽，將免費開放予公眾參觀。

此外持M+會員、青年會員及家庭會籍人士，訂購正價門票可享七折優惠（每張$168，上限 4 張）。參觀「草間彌生：一九四五年至今」展覽須購票入場，未能免費在M+專屬參觀時段入場參觀。而M+青年贊助人及贊助人則可無限次於博物館開放時間或 M+專屬參觀時段攜同一位賓客免費參觀；訂購正價門票可享半價優惠（每張$120，上限4張）。贊助人的其他同行賓客必須持有效門票方可進場（每次入場最多可攜同4位賓客）。