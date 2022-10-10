「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票10月13開賣 售票方法+價錢+必看展品一覽

M+博物館早前宣傳，將舉辦「草間彌生：一九四五年至今」展覽。門票將於10月13日（星期四）早上 10 時起於發售。以下為大家整理各種購買方法、門票價錢，以及必看展品一覽。其中有多場公眾活動、工作坊等，啱晒一家大小參加！
草間彌生展10月13日開售 成人門票$240
「草間彌生：一九四五年至今」展期由2022年11月12日（星期六），即博物館開幕一周年當天開始，至2023年5月14日（星期日）結束。11月至1月的門票將於10月13日開始發售。門票由早上10時可於M+網站、西九文化區網站、「西九文化區」應用程式、購票通、香港中國旅行社、飛豬旅行及Klook 公開發售。
正價門票為$240，特惠門票則為$150，持票人士可參觀特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」及 M+所有其他展廳。另外由2022年11月12日起，訪客參觀館内展覽均須預先購票，成人標準門票為$120，符合特惠門票條件的訪客則可以$60購票。M+大樓B1層以及於博物館地下大堂展示的大型雕塑《南瓜》（2022）和「香港：此地彼方」展覽，將免費開放予公眾參觀。
此外持M+會員、青年會員及家庭會籍人士，訂購正價門票可享七折優惠（每張$168，上限 4 張）。參觀「草間彌生：一九四五年至今」展覽須購票入場，未能免費在M+專屬參觀時段入場參觀。而M+青年贊助人及贊助人則可無限次於博物館開放時間或 M+專屬參觀時段攜同一位賓客免費參觀；訂購正價門票可享半價優惠（每張$120，上限4張）。贊助人的其他同行賓客必須持有效門票方可進場（每次入場最多可攜同4位賓客）。
必看展品+公眾活動一覽
M+將於「草間彌生：一九四五年至今」展覽期間舉辦一系列公眾活動，其中包括講座、工作坊和即場參加活動，讓各不同年齡的訪客都能沉浸在草間彌生的藝術實踐和創作。
其中於展覽開幕當日， M+將會於大台階舉辦草間彌生：波點以外講座，共同策劃此展覽的 M+副總監及總策展人鄭道鍊和獨立策展人吉竹美香，將一同深入剖析此展覽，並探究草間彌生的創作與理念。
即睇展品一覽！
另外亦會於每月下旬的兩個星期日舉行「M+家庭日，提供兩個藝術工作坊和兩個免費即場參加的活動。
「草間彌生的奇境感官派對」邀請參加者戴上獨特派對頭飾等裝扮，參與一場運用夜光顏料的圖案創作體驗。「草間彌生的宇宙肖像」則鼓勵參加者運用藍印曬圖的方法，創作一張由不同植物拼湊而成的家庭肖像。即場參加的活動包括草間彌生的幻想遊樂園，參加者將在漆黑中拼湊形狀不一的大型組件，同時以光影塗鴉。
讀行俠亦提供與草間彌生及其作品主題相關的繪本，讓大人與小孩在博物館享受親子閱讀時光。工作坊更包括草間彌生風格紋身，帶領參加者設計具草間彌生風格的仿紋身來訴說個人故事，體會她堅持不懈的人生態度。