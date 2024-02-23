【荷花BB展2024｜會場直擊】精選場內必Check免費著數+高CP值嬰幼兒及孕婦好物推介！

由荷花集團主辦的「2024 BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」今日正式開幕！荷花BB展一連三日（2月23至25日）在香港會議展覽中心Hall 3舉行，場內齊集超過500個攤位，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至一折！仲有小朋友遊戲區，以及BB展限定「入場獎賞」、「消費大獎賞」等一系列免費著數，讓各位爸爸媽媽入場狂掃心水貨。想知有甚麼激筍優惠？即睇小編為大家整理的BB展推介啦！

【JUMP JUMP放電區】讓小朋友盡情放電 展開奇幻探險之旅 荷花BB展特設小朋友至like的充氣彈彈床及滑梯，包括「朱古力熊仔幻想區」及「海盜探險船」兩大Check Point，非常適合逛完BB展後，與小朋友來「Jump Jump放電區」盡情Jump，放電玩到夠！

【JUMP JUMP放電區】讓小朋友盡情放電 展開奇幻探險之旅

25分鐘任玩場內充氣彈床 一人門票：$50 小童及成人陪同門票^：$70 55分鐘任玩場內充氣彈床 一人門票：$80 小童及成人陪同門票^：$100 ^包括一位小童及一位成人。 荷花BB展會場限定優惠著數【必Mark！】 入場獎賞

消費大獎賞

凡消費滿HK$1,000至HK$5,000，可換領限量獎品價值HK$100起；滿HK$5,001至HK$15,000，換領獎品價值HK$200起；滿HK$15,001至HK$30,000，換領獎品價值HK$500起；滿HK$30,001或以上，有機會換領每日限量特別大獎。消費總值越大，換領之獎品價值越高。 荷花網xHuggies粉絲禮遇

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 、IG及Wechat，即可獲贈，豐富禮品包括Cetaphil 舒特膚益生元鎖水潔膚乳 29ml、納米樂抗菌除病毒特濃洗衣液500G、李錦記麻辣紅油辣醬等多樣禮品。禮品隨機發送。 同時加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！ 每日禮品數量有限，送完即止。 換領攤位：S09–11 場內攤位至HIT至抵優惠