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2024-02-23 19:29:00

【荷花BB展2024｜會場直擊】精選場內必Check免費著數+高CP值嬰幼兒及孕婦好物推介！

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【荷花BB展2024｜會場直擊】精選場內必Check免費著數+高CP值嬰幼兒及孕婦好物推介！

【荷花BB展2024｜會場直擊】精選場內必Check免費著數+高CP值嬰幼兒及孕婦好物推介！

由荷花集團主辦的「2024 BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」今日正式開幕！荷花BB展一連三日（2月23至25日）在香港會議展覽中心Hall 3舉行，場內齊集超過500個攤位，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至一折！仲有小朋友遊戲區，以及BB展限定「入場獎賞」、「消費大獎賞」等一系列免費著數，讓各位爸爸媽媽入場狂掃心水貨。想知有甚麼激筍優惠？即睇小編為大家整理的BB展推介啦！

【JUMP JUMP放電區】讓小朋友盡情放電 展開奇幻探險之旅

荷花BB展特設小朋友至like的充氣彈彈床及滑梯，包括「朱古力熊仔幻想區」及「海盜探險船」兩大Check Point，非常適合逛完BB展後，與小朋友來「Jump Jump放電區」盡情Jump，放電玩到夠！

【JUMP JUMP放電區】讓小朋友盡情放電 展開奇幻探險之旅

【JUMP JUMP放電區】讓小朋友盡情放電 展開奇幻探險之旅

 

25分鐘任玩場內充氣彈床

一人門票：$50

小童及成人陪同門票^：$70

55分鐘任玩場內充氣彈床

一人門票：$80

小童及成人陪同門票^：$100

 

^包括一位小童及一位成人。

 

荷花BB展會場限定優惠著數【必Mark！】

入場獎賞

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZA24攤位領取豐富禮品乙份。

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZA24攤位領取豐富禮品乙份。

 

消費大獎賞

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於荷花BB展現場同一天內累積消費滿港幣$1,000或以上，憑3至5張不同商戶發出之發票正本其中一張須為A01/A11/ZA25攤位，即可免費換領禮品乙份。

凡消費滿HK$1,000至HK$5,000，可換領限量獎品價值HK$100起；滿HK$5,001至HK$15,000，換領獎品價值HK$200起；滿HK$15,001至HK$30,000，換領獎品價值HK$500起；滿HK$30,001或以上，有機會換領每日限量特別大獎。消費總值越大，換領之獎品價值越高。

 

荷花網xHuggies粉絲禮遇

 

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook IGWechat，即可獲贈，豐富禮品包括Cetaphil 舒特膚益生元鎖水潔膚乳 29ml、納米樂抗菌除病毒特濃洗衣液500G、李錦記麻辣紅油辣醬等多樣禮品。禮品隨機發送。

同時加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！

每日禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：S09–11

 

場內攤位至HIT至抵優惠

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RECARO Namito 汽車座椅 會場優惠價$3,335，陳列貨品價$2,730；RECARO Salia 125汽車座椅 會場優惠價$3,999，陳列貨品價$3,299（展位：A01） RECARO EASYLIFE ELITE 2-PRIME 手推車 會場優惠價$2,669，陳列貨品價$2,141；BUGABOO Bee 5 Stroller 手推車（經典系列）會場優惠價$5,399，陳列貨品價$5,199（展位：A01） L.A.BABY 90歐洲款木床連海馬床褥 會場優惠價$1,559，陳列貨品價$1,109（展位：A01）
寶寶百味【10週年扭蛋大獎賞】只要追蹤IG @BabyBasic_HK 及 @PhytoBasic_HK，然後前往打卡處拍照，並把照片分享到Instagram Story，即可參與「扭蛋大獎賞」乙次。（展位：E08-09, E18-19） ABY BASIC寶寶百味 有機嬰幼兒紫菜 – 無添加鹽【左】會場優惠價$135/3盒，$250/6盒；PHYTOBASIC植物百味 REGAIN發芽紫莓米飲 會場優惠價$100/2盒，$200/5盒，$400/11盒（展位：E08-09, E18-19） 凡購買2盒REGAIN發芽紫莓米飲，即送不銹鋼保溫杯乙個；購買5盒送防UV摺疊晴雨兼用傘乙把+純錦麻布袋乙個；購買11盒則送智能肌肉按摩槍乙把+麻質手挽袋乙個。（展位：E08-09, E18-19）
日本命力–活得易益生菌滴劑 會場優惠價$174（8折）（1至3支）；$152（7折）（4支以上）。（展位：E03） 讚好【日本命力】facebook專頁 及 追蹤Instagram 或 關注微信公眾號，即送「美目藍莓素」試食裝乙份。數量有限，送完即止。（展位：E03）
MUSTELA Stelatopia+有機認證特強止痕補脂膏 試用價$128（150ml），$98（40ml）（展位：M08-09, M18-19） MUSTELA 初生寶寶特別呵護套裝 會場優惠價$498（包括：髮膚沐浴啫喱300ml x 3支、水份潤膚乳200ml、水份潤面霜40ml、去頭泥洗頭水150ml、維他命換片護膚膏123 100ml、濕紙巾1包），另送隨機試用裝2件。（展位：M08-09, M18-19） 成為MUSTELA Club會員，即可獲得$200實體店現金券、產品試用裝、原裝產品乙支*。（展位：M08-09, M18-19）

*需上載子女出生／懷孕證明成為親子會員。

 

波堤寶寶寶寶粥系列 會場優惠價$110/盒；買2盒寶寶粥系列產品，即送1盒寶寶粥。（展位：ZA14-15） Baby J 天然寶寶麵及烏冬系列 會場優惠價$100[任選4件]（展位：ZA14-15）

2024荷花「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」

日期：202422325日（星期五至日）

時間：10:00am8:00pm22324日）；10:00am7:00pm225日）

地點：香港灣仔會議展覽中心新翼Hall3 展覽廳

門票：成人$30、小童$20

展覽網址：https://www.eugenebaby.com/bbexpo/

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