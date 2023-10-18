「莎莎婦女銀袋日」揭幕 林明禎任形象大使/率先預覽限定套裝

年度賽馬盛事「莎莎婦女銀袋日」今年踏入19周年，莎莎日前於銅鑼灣禮頓中心旗艦店為活動揭開序幕，宣布本年度「莎莎婦女銀袋日」將於11月5日（星期日）假沙田馬場隆重舉行。莎莎婦女銀袋日2023今年以「賽出時尚」為主題，邀請林明禎擔任「莎莎婦女銀袋日」形象大使，率先以優雅高貴姿態現身，佩戴來自倫敦的著名禮帽品牌Odette & Elliott所設計別緻帽飾，與大家一同率先預覽「莎莎婦女銀袋日」限定套裝。

為迎接2023年度「莎莎婦女銀袋日」的來臨，莎莎特別推出8款「莎莎婦女銀袋日限定套裝」，包括彩妝、護膚到香水，限定套裝包括SUISSE PROGRAMME美麗傳承尊貴魚子限定套裝、Eleanor 永遠美麗限定彩妝套裝、Eleanor締造美麗限定身體套裝、Cyber Colors美麗宇宙限定彩妝套裝、御容鑑美麗攻略限定護膚套裝、sasatinnie美麗同享面膜限定套裝、MARINA DE BOURBON My Dynastie Princess 日日美麗香水限定套裝以及Mercedes-Benz特別美麗香水限定套裝，以上套裝由即日至2023年11月5日於莎莎分店陸續發售，數量有限，售完即止。

必玩快閃即扭即賞

莎莎銅鑼灣禮頓中心分店更特設「莎莎婦女銀袋賽」快閃即扭即賞活動。由即日起至11月3日，於莎莎銅鑼灣禮頓中心旗艦店購物滿淨價$500(以單一收據計即可獲得一次快閃即扭即賞機會。獎品包括迷你小馬毛公仔、指定紀念襟針、SUISSE PROGRAMME、御容鑑、Eleanor以及Cyber Colors皇牌護膚美妝產品等總值超過港幣60萬，為11月的「莎莎婦女銀袋日」預熱。