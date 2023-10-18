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生活
2023-10-18 17:15:00

「莎莎婦女銀袋日」揭幕 林明禎任形象大使/率先預覽限定套裝

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「莎莎婦女銀袋日」揭幕 林明禎任形象大使/率先預覽限定套裝

「莎莎婦女銀袋日」揭幕 林明禎任形象大使/率先預覽限定套裝

年度賽馬盛事「莎莎婦女銀袋日」今年踏入19周年，莎莎日前於銅鑼灣禮頓中心旗艦店為活動揭開序幕，宣布本年度「莎莎婦女銀袋日」將於115日（星期日）假沙田馬場隆重舉行。莎莎婦女銀袋日2023今年以「賽出時尚」為主題，邀請林明禎擔任「莎莎婦女銀袋日」形象大使，率先以優雅高貴姿態現身，佩戴來自倫敦的著名禮帽品牌Odette & Elliott所設計別緻帽飾，與大家一同率先預覽「莎莎婦女銀袋日」限定套裝。

「莎莎婦女銀袋日2023」將於11月5日在沙田馬場隆重舉行。

「莎莎婦女銀袋日2023」將於11月5日在沙田馬場隆重舉行。

8款「莎莎婦女銀袋日限定套裝」

為迎接2023年度「莎莎婦女銀袋日」的來臨，莎莎特別推出8款「莎莎婦女銀袋日限定套裝」，包括彩妝、護膚到香水，限定套裝包括SUISSE PROGRAMME美麗傳承尊貴魚子限定套裝、Eleanor 永遠美麗限定彩妝套裝、Eleanor締造美麗限定身體套裝、Cyber Colors美麗宇宙限定彩妝套裝、御容鑑美麗攻略限定護膚套裝、sasatinnie美麗同享面膜限定套裝、MARINA DE BOURBON My Dynastie Princess 日日美麗香水限定套裝以及Mercedes-Benz特別美麗香水限定套裝，以上套裝由即日至2023115日於莎莎分店陸續發售，數量有限，售完即止。

莎莎婦女銀袋日限定套裝 CyberColors美麗宇宙限定彩妝套裝 ．自然輕透胭脂01嬰嫩粉紅 ．夢幻閃爍四色眼影 03 OATHSATIN ．SPF50PA+++玫瑰水光調色氣墊粉底 ．SPF35PA++漢方精華妝前打底霜01 莎莎美麗組合價$798、零售價＄1,306 Eleanor永遠美麗限定彩妝套裝 ．SPF50+PA+++花漾潤色妝前底霜 ．SPF50PA+++無瑕緊緻保濕氣墊 ．魔幻鑰匙系列高顯色水潤唇膏04暗緋紅 莎莎美麗組合價$688、零售價＄1,041 SUISSE PROGRAMME美麗傳承尊貴魚子限定套裝 ．尊貴魚子緊緻面霜50ml ．尊貴魚子緊緻眼霜15ml ．尊貴魚子潔膚乳50ml ．尊貴魚子緊緻嫩膚凝露50ml ．尊貴魚子緊緻精華水30ml 莎莎美麗組合價$2,557、零售價＄4,673

限量發售兩大主題精品

莎莎今年推出兩款「莎莎婦女銀袋日」限定精品，於指定分店陸續發售。精品以粉色為主，包括粉紅皮革連蝴蝶結金鏈手袋，以及粉紅迷你小馬毛公仔連時尚帽飾套裝。

林明禎與粉紅迷你小馬毛公仔連時尚帽飾 林明禎與粉紅迷你小馬毛公仔連時尚帽飾 林明禎 與「淑女小馬」打卡

必玩快閃即扭即賞

莎莎銅鑼灣禮頓中心分店更特設「莎莎婦女銀袋賽」快閃即扭即賞活動。由即日起至113日，於莎莎銅鑼灣禮頓中心旗艦店購物滿淨價$500(以單一收據計即可獲得一次快閃即扭即賞機會。獎品包括迷你小馬毛公仔、指定紀念襟針、SUISSE PROGRAMME、御容鑑、Eleanor以及Cyber Colors皇牌護膚美妝產品等總值超過港幣60萬，為11月的「莎莎婦女銀袋日」預熱。

「莎莎婦女銀袋賽」快閃即扭即賞

「莎莎婦女銀袋賽」快閃即扭即賞

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