「行走的橄欖樹」 伊比利亞火腿國際推廣活動（香港站） 4種標籤教你分等級

被譽為「世界上最好吃的美食之一」的伊比利亞火腿，原產於伊比利亞半島，其順滑口感、香醇甘甜、獨特的油脂味道，任誰只要品嘗過一次，都會成為其俘虜。伊比利亞豬產業聯合協會（ASICI）自 2021年3月開始進行「伊比利亞火腿 ‧ 歐洲世界大使項目」，並以「Awake Your Iberian Sense」為主題，藉不同類形的活動，在世界各地舉辦這項國際美食盛事。ASICI最近更首次於香港舉辦活動，為大家講解伊比利亞豬的歷史、文化及體驗，深入了解這豬之貴族的魅力。

西班牙政府農業、食品及環境部部門更為伊比利亞豬立例，必須來自4個法定產區——洛斯佩德羅切斯谷地（Valle de los Pedroches）、韋爾瓦（Huelva）、埃斯特雷馬杜拉（Dehesa de Extremadura）及吉胡埃洛（Jamón de Guijuelo），並且只有100%純種伊比利亞豬，或100%純種伊比利亞母豬與100%純種杜洛克公豬交配的出來的品種製作出的成品，才獲得認可為伊比利亞豬，足見其珍稀與獨特之處，堪稱豬之貴族。

行走的橄欖樹│ 4種不同顏色標籤分辯等級 黑標最頂級

西班牙政府亦推出4種不同顏色的標籤，根據豬種及飼料區分別伊比利亞火腿的等級及質素：

Bellota 100% Ibérico （黑標）：表示為由橡果餵養的100% 伊比利亞豬製成的火腿，其母豬和公豬是由在動物系譜書中登記在冊的100% Iberico豬品種，並且在育肥階段以橡果和草場的其他資源為食餵養。

Bellota Ibérico （紅標）：採用 75%或 50%的伊比利亞豬品種，在其育肥階段以橡果和牧場的其他自然資源為食餵養。

Cebo de Campo Ibérico（綠標）：表示為伊比利亞橡果飼養火腿，採用100%或75%或 50%的伊比利亞豬品種，在其育肥階段以穀物和豆類組成的飼料以及和田間的飼草為食餵養。

Cebo Ibérico（白標）： 標識的是伊比利亞穀飼火腿，採用100%或75%或50%的伊比利亞豬品種，在農場以穀物和豆類飼料為基礎餵養。