「親手」打開童幻世界之門 動物與精靈王國/家．園/一頁圖書館/普普拼圖

主題公園是大人為兒童設計的奇妙世界，若然孩子可建構出屬於自己的世界，那又會是怎樣？明愛賽馬會「兒」動藝術館計劃下的「Artkids」，在手工藝課和陶藝課的藝術家導師引領之下，運用不同藝術物料和工具發揮小宇宙，親手打造出屬於他們的童幻世界。童幻世界共有4個主題，包括動物與精靈王國、家．園、一頁圖書館，以及普普拼圖。

動物與精靈王國 童幻世界的卡通人物不只是貓貓或兔兔，而是獨一無二的精靈，各有自己的屬性和名字。有些小孩透過結合兩種動物，令角色仿如擁有超能力。可愛的兔子配上長頸鹿的身體，令她看得更遠。平時緩慢的烏龜擁 有鳥兒的翅膀後，行動力大升！當鳥兒的翅膀變成強勁臂彎，危急時也不用再逃走，可極力奮戰。除了概 念充滿驚喜，小孩如何使用材料也令人讚歎。當材料只是繩子，他們可用繩子包裹成動物身體，以繩子尾端變成腳，令動物變得立體。

家．園 人們常說：「最緊要有瓦遮頭」。孩子們卻不被這固有概念框著，他們透過外遊公園後觀察到的紋理和圖 形，用陶泥泥板拓印重塑屬於自己的家。各人的家也型態不一，有的以無數個小圓形及十字形代替窗戶，讓外面也能看到室內的色彩。有的則以四面牆圍著，打開的僅僅是一扇門。人們常說：「最緊要有瓦遮頭」。孩子們卻不被這固有概念框著，他們透過外遊公園後觀察到的紋理和圖形，用陶泥泥板拓印重塑屬於自己的家。各人的家也型態不一，有的以無數個小圓形及十字形代替窗戶， 讓外面也能看到室內的色彩。有的則以四面牆圍著，打開的僅僅是一扇門。

一頁圖書館 當童話故事由孩子的視覺出發，孩子們構想的主角會是怎樣？書本的封面及封底由孩子繪畫，內容則留白，讓我們一拼發揮想像，共同完成故事。例如一位同學在家內飼養不同種類的寵物，所以創作昆蟲系列的一頁書，以心愛的秋形蟲和獨角仙作為主角。此創作亦有助孩子透過設定角色，了解基本故事結構，有助發揮表達能力。

普普拼圖 每塊木皆有自己獨一無二的紋理，與孩子一樣具有不同個性。在此創作，每位 Artkid 被贈予一塊小木板作為畫布，孩子在發揮創意時，同時能學會欣賞大自然獨特之處。七彩的小木板實為拼圖的其中一塊，多塊拼合在一起，擦出全新火花，成為共同創作的普普風大型作品。