【追楓必看】捉緊楓葉季的尾巴！ 四大日韓最佳賞楓葉點推薦

如果春天是櫻花盛開的季節，那麼秋天就是楓葉如火如荼的時刻！隨著快閃旅行的流行，愈來愈多人於10月至12月的最佳賞楓期，選擇前往韓國或日本，欣賞那限定的楓葉美景。無論是在韓國的景福宮，還是日本的楓葉隧道，這些壯麗的景觀都吸引了無數遊客前來朝聖。小編精心為大家整理了四個「賞楓寶地」，快來購買機票，展開秋日賞楓之旅吧！

韓國

1)首爾–景福宮

i. 最佳賞楓期：10月中至11月中

ii. 地址：首爾特別市鐘路區社稷路161

iii. 門票：成人₩3,000；青少年及兒童₩1,500

iv. 10月開放時間：

上午9時至下午6時(最後入場為5時正)

11月開放時間：

上午9時至下午5時(最後入場為4時正)

v. 前往方法：乘搭地鐵3號線至「景福宮站」5號出口

vi. 宮陵遺址本部網址：https://bit.ly/4dR8MJs

※ 身著韓服、每月最後一周周三可免費入場

※ 每周二休息

2)全羅道–內藏山國家公園

i. 最佳賞楓期：10月25日至11月10日

ii. 地址：全羅北道井邑市內藏山路936

iii. 門票：免費入場

iv. 開放時間：上午7時至下午6時正

v. 前往方法：由首爾乘搭高速巴士到井邑巴士客運站，然後轉乘171號市內巴士至「內藏山站」

※ 視天候狀況有可能實施入山管制

