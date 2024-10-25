【追楓必看】捉緊楓葉季的尾巴！ 四大日韓最佳賞楓葉點推薦

如果春天是櫻花盛開的季節，那麼秋天就是楓葉如火如荼的時刻！隨著快閃旅行的流行，愈來愈多人於10月至12月的最佳賞楓期，選擇前往韓國或日本，欣賞那限定的楓葉美景。無論是在韓國的景福宮，還是日本的楓葉隧道，這些壯麗的景觀都吸引了無數遊客前來朝聖。小編精心為大家整理了四個「賞楓寶地」，快來購買機票，展開秋日賞楓之旅吧！
韓國
1)首爾–景福宮
i. 最佳賞楓期：10月中至11月中
ii. 地址：首爾特別市鐘路區社稷路161
iii. 門票：成人₩3,000；青少年及兒童₩1,500
iv. 10月開放時間：
上午9時至下午6時(最後入場為5時正)
11月開放時間：
上午9時至下午5時(最後入場為4時正)
v. 前往方法：乘搭地鐵3號線至「景福宮站」5號出口
vi. 宮陵遺址本部網址：https://bit.ly/4dR8MJs
※ 身著韓服、每月最後一周周三可免費入場
※ 每周二休息
2)全羅道–內藏山國家公園
i. 最佳賞楓期：10月25日至11月10日
ii. 地址：全羅北道井邑市內藏山路936
iii. 門票：免費入場
iv. 開放時間：上午7時至下午6時正
v. 前往方法：由首爾乘搭高速巴士到井邑巴士客運站，然後轉乘171號市內巴士至「內藏山站」
※ 視天候狀況有可能實施入山管制
日本
1)東京–富士河口湖
i. 最佳賞楓期：10月26日至11月20日
ii. 點燈時間：日落至晚上9時半
iii. 開放時間：24小時開放(免費入園)
iv. 地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石縣道21號
v. 前往方法：乘搭【河口湖周遊巴士】至「河口湖自然生活館站」下車，徒步約20分鐘
※ 請務必先到富士回遊官網確認時刻表
2)名古屋–香嵐溪
i. 最佳賞楓期：11月11日至11月30日
ii. 點燈時間：日落至晚上9時正
iii. 開放時間：24小時營業(免費入園)
iv. 地址：愛知縣豐田市足助町飯盛
v. 前往方法：名鐵「豐田市站」搭乘名鐵【巴士矢並線（往足助方向）】至「香嵐溪站」下車，徒步約1分鐘
※ 楓葉期和開放時間不會延長