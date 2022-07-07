《遊戲王》帶紅卡片遊戲 銷量破健力士紀錄 作者高橋和希分版權賺過4億

周四日本傳媒報道，人氣動漫《遊戲王》作者高橋和希因於沖繩縣名護市被尋獲遺體，此消息震驚了整個動漫界。作者高橋和希除了因為其著作《遊戲王》最為出名外，其漫畫中的卡牌被改編成現實對戰卡片亦是不少人的童年回憶，至去年全球更賣出350億張卡，被健力士世界紀錄大全中「世界銷售最多的交換卡片遊戲」紀錄保持者。
《遊戲王》故事由千年積木開始
《遊戲王》在1996年至2004年於《週刊少年Jump》連載，除了漫畫亦曾改編成動畫於世界各地播放，故事講述主角武藤遊戲因解開了爺爺送給他的千年積木，其寄宿在千年積木的古埃及法老王靈魂進入其體內，令遊戲擁有兩個靈魂。除了故事推進，原本的遊戲便協助法老王尋回其記憶及真正的名字，當中一眾角色（決鬥者）便會以卡片進行決鬥冒險，由於卡片的怪物多姿多彩，亦有不同的戰術及高水準的繪圖，令遊戲王卡片現實化推賣後於全球大熱賣。
結束這個回合成網絡潮語
最先遊戲王卡片於1998年推出，由於卡片太受歡迎，全球都有搶購收藏人熱卡片如黑魔導士、青眼白龍、神卡天空龍等等，連帶遊戲對白「結束這個回合」亦成為當時網絡潮語，當年天悅廣場更不時有愛好者交換卡片及舉辦比賽。
遊戲王卡片多人玩自然多人炒賣，其中1999年V Jump festa入場者特典的青眼白龍便限定只得1,000張，當年更被炒至75萬日圓（約4.3萬港元）。去年更有中國安徽更在阿里拍賣2018年推出「青眼の白龍」20周年紀念純金卡片，更被1.8萬人炒至8,732.6萬元（約1.04億港元），認真誇張。
傳高橋和希賣卡賺過4億港元
卡片長推長有，作者高橋和希收入自然可觀，有指他可從每張卡分到0.1至0.2日圓版權分成，以去年全球賣出350億張卡計算，他單單是賣卡便賺得60至70億日圓（約4.04億港元），相當驚人。