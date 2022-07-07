《遊戲王》帶紅卡片遊戲 銷量破健力士紀錄 作者高橋和希分版權賺過4億

遊戲抽卡的神運被笑指是其最強戰術，而其抽卡動作及「結束這個回合」亦成網絡熱門。

《遊戲王》故事由千年積木開始

《遊戲王》在1996年至2004年於《週刊少年Jump》連載，除了漫畫亦曾改編成動畫於世界各地播放，故事講述主角武藤遊戲因解開了爺爺送給他的千年積木，其寄宿在千年積木的古埃及法老王靈魂進入其體內，令遊戲擁有兩個靈魂。除了故事推進，原本的遊戲便協助法老王尋回其記憶及真正的名字，當中一眾角色（決鬥者）便會以卡片進行決鬥冒險，由於卡片的怪物多姿多彩，亦有不同的戰術及高水準的繪圖，令遊戲王卡片現實化推賣後於全球大熱賣。

結束這個回合成網絡潮語

最先遊戲王卡片於1998年推出，由於卡片太受歡迎，全球都有搶購收藏人熱卡片如黑魔導士、青眼白龍、神卡天空龍等等，連帶遊戲對白「結束這個回合」亦成為當時網絡潮語，當年天悅廣場更不時有愛好者交換卡片及舉辦比賽。