「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴多個商場 互動攤位遊戲/工作坊/運動體驗/運動員分享會/火炬展覽

萬眾期待的2024年巴黎奧運會即將展開，為帶動社區體育氣氛，凝聚市民對港隊運動員的支持，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）展開「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴推廣活動，即日起至8月，於多個地點舉辦連場以奧運及體育為主題的活動。是次活動內容精彩，其中包括包括展覽及互動攤位遊戲、運動員相展、運動體驗、運動員分享會等，讓大眾一同感受，絕對是巴黎奧運的熱潮，是一家大小夏日最佳親子好去處。
速遞祝福馬卡龍
透過遊戲，了解今屆巴黎奧運港隊出戰的運動項目，認識奧林匹克格言，並向運動員送上「強而有力」的祝福。
奧運之旅
奧運之路不易走，一起經歷初次接觸運動、到成為港隊一份子，以至出戰奧運的艱苦過程，來一趟你的巴黎奧運之旅！
衝浪奪牌大挑戰
推動風帆，乘風破浪，在限時內收集最多數量的堅仔獎牌，累積分數。請準備手提電話！遊戲結束後，掃描螢幕上的二維碼QR code，取得你和堅仔的電子合照！
火炬展覽
展出中國香港代表團曾參與的國際大型綜合運動會的聖火火炬。
日期：6月15至9日 地點：新世紀廣場（旺角）
日期：6月20至24日 地點：大埔超級城
日期：6月25至29日 地點：將軍澳中心
日期：6月30日至7月7日 地點：上水廣場
日期：7月8至15日 地點：Mikiki（新蒲崗）
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「邁向巴黎奧運 Road to Paris」詳情
日期：6月28日至7月7日
地點：荃灣廣場
日期：7月11日至15日
地點：新都會廣場（葵芳）
日期：7月19日至23日
地點：YOHO Mall（元朗）