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生活
2024-06-13 16:45:23

「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴多個商場 互動攤位遊戲/工作坊/運動體驗/運動員分享會/火炬展覽

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「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴多個商場 互動攤位遊戲/工作坊/運動體驗/運動員分享會/火炬展覽

「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴多個商場 互動攤位遊戲/工作坊/運動體驗/運動員分享會/火炬展覽

萬眾期待的2024年巴黎奧運會即將展開，為帶動社區體育氣氛，凝聚市民對港隊運動員的支持，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）展開「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴推廣活動，即日起至8月，於多個地點舉辦連場以奧運及體育為主題的活動。是次活動內容精彩，其中包括包括展覽及互動攤位遊戲、運動員相展、運動體驗、運動員分享會等，讓大眾一同感受，絕對是巴黎奧運的熱潮，是一家大小夏日最佳親子好去處。

速遞祝福馬卡龍

透過遊戲，了解今屆巴黎奧運港隊出戰的運動項目，認識奧林匹克格言，並向運動員送上「強而有力」的祝福。

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奧運之旅

奧運之路不易走，一起經歷初次接觸運動、到成為港隊一份子，以至出戰奧運的艱苦過程，來一趟你的巴黎奧運之旅！

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衝浪奪牌大挑戰

推動風帆，乘風破浪，在限時內收集最多數量的堅仔獎牌，累積分數。請準備手提電話！遊戲結束後，掃描螢幕上的二維碼QR code，取得你和堅仔的電子合照！

衝浪奪牌大挑戰 衝浪奪牌大挑戰

火炬展覽

展出中國香港代表團曾參與的國際大型綜合運動會的聖火火炬。

日期：6159  地點：新世紀廣場（旺角）

日期：62024  地點：大埔超級城

日期：62529  地點：將軍澳中心

日期：630日至77  地點：上水廣場

日期：7815  地點：Mikiki（新蒲崗）

詳情請瀏覽網頁

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火炬展覽

火炬展覽

「邁向巴黎奧運 Road to Paris」詳情

日期：628日至77              

地點：荃灣廣場

日期：711日至15

地點：新都會廣場（葵芳）

日期：719日至23

地點：YOHO Mall（元朗）

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