「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴多個商場 互動攤位遊戲/工作坊/運動體驗/運動員分享會/火炬展覽

萬眾期待的2024年巴黎奧運會即將展開，為帶動社區體育氣氛，凝聚市民對港隊運動員的支持，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）展開「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴推廣活動，即日起至8月，於多個地點舉辦連場以奧運及體育為主題的活動。是次活動內容精彩，其中包括包括展覽及互動攤位遊戲、運動員相展、運動體驗、運動員分享會等，讓大眾一同感受，絕對是巴黎奧運的熱潮，是一家大小夏日最佳親子好去處。

速遞祝福馬卡龍

透過遊戲，了解今屆巴黎奧運港隊出戰的運動項目，認識奧林匹克格言，並向運動員送上「強而有力」的祝福。