《鋼之鍊金術師》特別版八達通套裝 全球限量5,000套/同步推紀念精品

經典動畫《鋼之鍊金術師》播出20年，被全球漫畫迷譽為「最完美作品」。動漫代理商羚邦集團推出限量5,000套《鋼之鍊金術師》特別版八達通紀念珍藏套裝，套裝更配有兩兄弟「愛德華」和「艾爾凡斯」的金屬軍牌頸鏈及獨立編號銀鐵色收藏盒，令收藏價值更高。套裝即日起至12月26日，於羚邦集團自家動漫周邊精品網Ani-Mall及7仔預購雙平台搶先預售，一眾《鋼鍊》粉絲萬勿錯過。為延續驚喜，羚邦同步推出一系列《鋼之鍊金術師》限量紀念商品，包括風褸、毛巾、陶瓷杯、大枱墊和螺絲批工具套裝等型格兼實用的周邊精品。
限量5,000套的《鋼之鍊金術師》特別版八達通套裝，卡面用銀色作主調，以兩兄弟作為主體；卡背景和機械鎧的表面配有閃粉效果，具質感之餘更呈現出金屬的堅固強悍。珍藏套裝除內含印有獨立編號的收藏盒，以及一套兩款的愛德華和艾爾凡斯金屬軍牌頸鏈，金屬鏡面上刻劃著精緻的人物構圖，除極具收藏價值外，亦象徵著兩人多年來的冒險旅程和存在於粉絲心中的證明，隨盒附上金屬波子鏈，讓大家將這份回憶戴在身邊。有意入手的粉絲記得於Ani-Mall及指定7仔預購，發貨日期預計為2024年4月初。
除推出特別版八達通外，一系列《鋼之鍊金術師》限量紀念商品亦將同步上架。商品包括風褸、毛巾、陶瓷杯、大枱墊和螺絲批工具套裝，除滿載童年回憶外，更是型格實用兼備的日用品。產品設計上以動畫片頭及片尾一幕幕兩兄弟踏上征途的動畫場景作構圖，突顯出作品熱血有趣背後隱含的黑暗色彩。產品數量有限，售完即止，粉絲們切勿錯過。
《鋼之鍊金術師》特別版八達通套裝
數量：全球限量5,000套：
日期：即日至12月26日
售賣點：Ani-Mall及指定7-Eleven便利店預購
預購網站：《鋼之鍊金術師》特別版八達通套裝預購網站