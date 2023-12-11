《鋼之鍊金術師》特別版八達通套裝 全球限量5,000套/同步推紀念精品

鋼之鍊金術師特別版八達通套裝 全球限量5,000套/同步推紀念精品

經典動畫《鋼之鍊金術師》播出20年，被全球漫畫迷譽為「最完美作品」。動漫代理商羚邦集團推出限量5,000套《鋼之鍊金術師》特別版八達通紀念珍藏套裝，套裝更配有兩兄弟「愛德華」和「艾爾凡斯」的金屬軍牌頸鏈及獨立編號銀鐵色收藏盒，令收藏價值更高。套裝即日起至12月26日，於羚邦集團自家動漫周邊精品網Ani-Mall及7仔預購雙平台搶先預售，一眾《鋼鍊》粉絲萬勿錯過。為延續驚喜，羚邦同步推出一系列《鋼之鍊金術師》限量紀念商品，包括風褸、毛巾、陶瓷杯、大枱墊和螺絲批工具套裝等型格兼實用的周邊精品。

限量5,000套的《鋼之鍊金術師》特別版八達通套裝，卡面用銀色作主調，以兩兄弟作為主體；卡背景和機械鎧的表面配有閃粉效果，具質感之餘更呈現出金屬的堅固強悍。珍藏套裝除內含印有獨立編號的收藏盒，以及一套兩款的愛德華和艾爾凡斯金屬軍牌頸鏈，金屬鏡面上刻劃著精緻的人物構圖，除極具收藏價值外，亦象徵著兩人多年來的冒險旅程和存在於粉絲心中的證明，隨盒附上金屬波子鏈，讓大家將這份回憶戴在身邊。有意入手的粉絲記得於Ani-Mall及指定7仔預購，發貨日期預計為2024年4月初。