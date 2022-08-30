【開學攻略】醒目家長須知10個開學備忘錄

與小朋友在卡上列出每日上學要用的物品，讓他們學習自行收拾書包。

暑假生活輕鬆，小孩要重過返學規律日子，部分孩子會難以適應。建議家長早些預備，於開學前為小朋友建立正面學習思想，為他們的心理做好準備。以下10個開學小貼士，可輕鬆幫助孩子愉快投入學習的生活模式。

備忘1/ 檢討暑假經歷

與小朋友一起回顧假期生活，把暑假各重經歷像「倒電影」般回憶一遍，對照假期前所列計劃，看哪些已經完成，哪些尚未完成。可以一起分享收穫和遺憾，並及時總結經驗、分析原因。家長應承小孩的諾言，看看是否已經完成，未完成要對孩子解釋。

備忘2/ 關掉暑假mode

暑假應該讓小孩放鬆，但回歸日常狀態的小朋友，有的心情較為懶散，一種會因為即將開學而緊張，兩種狀態亦會不時轉換。家長不能操之過急，幫孩子關閉暑假mode之餘，多了解孩子的想法，循序漸進地讓孩子情緒回復平靜，重回渴求知識的狀態。

備忘3/ 教導適應新環境

放完暑假、重新回到學校必然需時適應，尤其是升小一和中一的同學，不但要面對新環境，又面臨更多學業和社交壓力。家長們宜為小朋友做好心理準備，教導應有禮儀，面對新同學時該如何打招呼，面對困難解決不了時，應向長輩求助。

備忘4/ 放風箏般教育

過分疼愛呵護孩子，會令他們變得脆弱，過分關注也令孩子情緒緊張變成焦慮寶寶。焦急型家長可嘗試以放風箏的手法教導，盡量放手讓小朋友學習獨立，並減少怪責。在開學問題上，應誘導孩子收拾「與陽光玩遊戲」心情。當他們出現煩惱時，盡量陪伴一起把問題解決。

備忘5/ 幫助子表達自我

成人遇到困難，容易用言語表達，小朋友遇到難題，很難形象化地表達出來。應鼓勵小朋友表達，並透過遊戲、畫畫、手工等，培養孩子愛好，既促進親子關係，又可改善心理健康。

備忘6/ 留意幼兒入學情緒

年幼孩子剛入學，通常會對陌生環境產生恐懼，加上父母不在身邊，容易出現分離焦慮的問題。要正視孩子情緒，不要待問題出現才解決。日常生活應與寶寶建立安全圈，當孩子有足夠安全感時，才會主動去探索，並在群體中投入自在玩耍，家長這時不宜多加干預，否則反會影響他們的安全感。

備忘7/ 複習與預習知識

經過一個假期，為防小朋友遺忘知識，幫助他們進行適度複習上學期的課本內容，並提前瀏覽新學期的課本，做些適度預習，有利孩子將新舊知識順暢銜接。

備忘8/ 建立規律生活

假期打亂生活節奏，小朋友習慣了晚睡、晚起的不良生活習慣，如不提前調節，開學之初會出現注意力不集中、精神不佳狀態，影響學習能力。應引導孩子調校生理時鐘，制訂一套貼合校園生活的時間表，有規律地作息。

備忘9/ 訓練待人接物

經過一個長假，小朋友與同學、老師長時間分離，關係可能有產生變化而變得生疏。可鼓勵孩子聯繫一些要好同學，互相分享假暑期遇到的人和事，表達彼此的感受，以及對新學期的期待，不但能增進孩子與同學、師生間的感情，亦訓練人際交往能力，將朋友圈拓展。

備忘10/

誘發開學期待

除了為小朋友準備好新學期的學習必需品外，條件許可的話，盡量為他們置辦新鞋、新書包、新文具盒等，增加他們對新學期的期待與新鮮感，又可提醒孩子要開學了。