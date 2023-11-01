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生活
2023-11-01 11:17:53

雙11優惠｜電器幫激減 DYSON風筒、東芝氣炸烤焗爐、SONY無線降噪耳機等人氣電器/產品 全場低至11折！(附連結)

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雙11優惠｜電器幫激減 DYSON風筒、東芝氣炸烤焗爐、SONY無線降噪耳機等人氣電器/產品 全場低至11折！(附連結)

雙11優惠｜電器幫激減 DYSON風筒、東芝氣炸烤焗爐、SONY無線降噪耳機等人氣電器/產品 全場低至11折！(附連結)

每年雙11狂歡節就係Shopping好時機，係時候要搜羅最抵電器優惠，為自己屋企添置啲新電器啦。11月1日至11月21日期間，ElecBoy電器幫就為大家準備咗6大快閃至抵價優惠，仲會每日推出1款或者多達10款閃購爆款產品，以超抵驚喜價發售，仲有滿額免運費優惠，畀你安坐家中都可以最平嘅價錢買到人氣產品！千祈唔好錯過啦！

優惠1 – 首11,111位新會員獎賞

而家只要雙11優惠期間登記成為首11,111位新會員，ElecBoy電器幫即送OK 便利店$5電子現金券！數量有限，送完即止！

優惠2 – $11閃購戰

除此之外，ElecBoy電器幫仲會為你帶嚟一場「$11閃購戰」！由11月1日至11月21日，ElecBoy電器幫分三段日子舉行「$11閃購戰」，精選產品以低至$11限量發售，畀你以最平嘅價錢買到夢寐以求嘅電器產品！每日早上10時準時開搶！快啲睇下以下嘅優惠詳情，整理好你嘅購物清單，同埋設定好你嘅鬧鐘，唔好錯過任何一個閃購時段，好多抵價精選產品等緊你！

  • 前哨戰: 11月1日至11月9日

    • 每日精選30款產品進行一日限時優惠，每款限量10件；另加每日1款閃購產品以超抵優惠價發售(每件可減高達$300)，每款限量10件。快啲睇下有咩精選產品啦！

雙11優惠｜電器幫首11,111位新會員獎賞 雙11優惠｜電器幫前哨戰優惠

  • $11閃購日: 11月10日至11月11日

    • 每日精選30款產品進行一日限時優惠，每款限量10件；另加每日10款閃購產品以低至$11發售，每款限量3件。呢兩日係折扣優惠最瘋狂嘅時刻，千祈唔好錯過啦！

  • 季後戰: 11月12日至11月21日

    • 每日1款閃購產品以超抵優惠價發售(每件可減高達$300)，每款限量10件。即使錯過咗前段優惠，仍有機會搶購心水產品。不過記住，要眼明手快啊！

  • 記得要留意每個閃購日開始前一日下午5時前，電器幫統一喺網站公布閃購優惠碼。必須於比錢時輸入優惠碼，先可以享受閃購價。仲等緊乜？快啲上ElecBoy電器幫網站，準備好你嘅雙11大戰吧！

雙11優惠｜電器幫11月10日及11月11日減價 雙11優惠｜電器幫11月12日至11月21日減價

優惠3 – 全店過萬件產品低至11折

除咗瘋狂$11閃購戰外，優惠期內，電器幫都會推出過萬件優惠產品，勁減低至11折，以下係一啲精選產品，買滿指定金額仲可以用埋優惠4折上折優惠券。大量抵價貨品等緊你搶購！

  • BOSCH BCS611P4A 充電式無線吸塵機：可更換電池組，無限續航，纖巧型無刷式摩打，性能卓越，德國製造。現只需$1889，原價$3990！
  • DYSON 戴森 HD15 Supersonic™ 風筒：全新二合一風嘴，順髮隱藏毛躁，智能熱控，使用Dyson V9數碼摩打，四種造型配件。現只需$3429，原價$3780！
  • TOSHIBA 東芝 MV-TC26TF 多功能氣炸烤焗爐：集氣炸、脆烤、低溫烹調、解凍及微波於一身，一機多用，自製乳酪、乾果等。現只需$1,849，原價$2280！
  • KODAK 柯達 MiniShot2 Retro復古無線即影有相機及相片打印機：即影即有相機，方便有趣，復古外觀和色彩，無線連接手機或平板電腦。現只需$989，原價$1199！
  • TWEMCO 全自動翻頁萬年曆石英桌上掛牆兼用鐘 QD-35 英文版：高品質嘅石英機芯和機械裝置，走時精準，獨特嘅翻頁設計，桌上或掛牆使用。現只需$1649，原價$1680！
  • SONY 索尼 WF-1000XM5 耳機：尖端技術，出色的音質和市場上最佳嘅降噪性能，實時音訊處理器和高性能麥克風，舒適而貼合嘅設計。現只需$2289，原價$2490！
  • PHILIPS 飛利浦 ADD6901H RO純淨飲水機黑色：嶄新 Philips Aquaporin RO逆向滲透淨水系統，過濾小至0.0001微米嘅有害物質及高達110種雜質，包括過濾高達99.999%細菌。現只需$1739，原價$2098！
  • ECHOLAC SQUARE FX 拉鏈前開蓋行李箱：呢款行李箱重新定義咗傳統行李箱結構，創新了空間和開蓋概念，特大前開蓋。畀你旅行期間更容易整理同拎您嘅物品，尤其在空間有限嘅情況下，如酒店房間。它仲有耐用而時尚嘅外殼，保護行李免受損傷。現28吋只需$1889，原價$2700！
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優惠4 – 總值$1,111折上折優惠券

要抵上加抵，梗係要用埋折上折優惠券！無論係閃購產品，定低至11折嘅折扣產品，只要輸入折上折優惠券，就可享總值$1,111嘅折扣優惠！只要買滿指定金額，輸入優惠碼，就可享額外折扣！

  • 全店適用 (1/11-21/11)*：買滿$1,000，即減$50；買滿$2,000，即減$100；買滿$4,000，即減$200

  • 全店適用 (每週五限定)*：買滿$1,000，即減$111 (限量15張)

  • 銀行購物獎賞：

    • Mastercard：買任何產品滿$1,500，即減$100

    • livibank：買任何產品滿$9,000，即享$400回贈

  • 指定付款方式*：

    • PayMe、Octopus、WeChat、AlipayHK、Tap & Go：買滿$600，即減$30

    • *優惠碼不適用於購買任何手提電話、PS5、SWITCH及Apple產品(配件除外)。每次購物只限使用一個優惠碼。

雙11優惠｜電器幫可享折上折優惠券

雙11優惠｜電器幫可享折上折優惠券

優惠5 – 最高消費客戶獎賞

如果你覺得以上優惠仲唔夠吸引，ElecBoy電器幫仲有最後一擊！於1/11 – 21/11期間，累積消費金額最高之2位客戶可以各獲贈海洋公園門票2張！無論係同屋企人定係同另一半去玩都好啱！

優惠6 – 滿$500免運費優惠

買完咁多嘢驚運費好貴？唔駛擔心！優惠期內，全店購買任何產品滿$500，劃一可享免運費優惠！送貨上門或順豐自提點自取都得！

優惠期間：2023年11月1日至11月21日

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原文刊登於 YAHOO著數

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