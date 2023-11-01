雙11優惠｜電器幫激減 DYSON風筒、東芝氣炸烤焗爐、SONY無線降噪耳機等人氣電器/產品 全場低至11折！(附連結)

每年雙11狂歡節就係Shopping好時機，係時候要搜羅最抵電器優惠，為自己屋企添置啲新電器啦。11月1日至11月21日期間，ElecBoy電器幫就為大家準備咗6大快閃至抵價優惠，仲會每日推出1款或者多達10款閃購爆款產品，以超抵驚喜價發售，仲有滿額免運費優惠，畀你安坐家中都可以最平嘅價錢買到人氣產品！千祈唔好錯過啦！

每日精選30款產品進行一日限時優惠，每款限量10件；另加每日1款閃購產品以超抵優惠價發售(每件可減高達$300)，每款限量10件。快啲睇下有咩精選產品啦！

除此之外，ElecBoy電器幫仲會為你帶嚟一場「$11閃購戰」！由11月1日至11月21日，ElecBoy電器幫分三段日子舉行「$11閃購戰」，精選產品以低至$11限量發售，畀你以最平嘅價錢買到夢寐以求嘅電器產品！每日早上10時準時開搶！快啲睇下以下嘅優惠詳情，整理好你嘅購物清單，同埋設定好你嘅鬧鐘，唔好錯過任何一個閃購時段，好多抵價精選產品等緊你！

而家只要雙11優惠期間登記成為首11,111位新會員，ElecBoy電器幫即送OK 便利店$5電子現金券！數量有限，送完即止！

記得要留意每個閃購日開始前一日下午5時前，電器幫統一喺網站公布閃購優惠碼。必須於比錢時輸入優惠碼，先可以享受閃購價。仲等緊乜？快啲上ElecBoy電器幫網站，準備好你嘅雙11大戰吧！

每日1款閃購產品以超抵優惠價發售(每件可減高達$300)，每款限量10件。即使錯過咗前段優惠，仍有機會搶購心水產品。不過記住，要眼明手快啊！

每日精選30款產品進行一日限時優惠，每款限量10件；另加每日10款閃購產品以低至$11發售，每款限量3件。呢兩日係折扣優惠最瘋狂嘅時刻，千祈唔好錯過啦！

除咗瘋狂$11閃購戰外，優惠期內，電器幫都會推出過萬件優惠產品，勁減低至11折，以下係一啲精選產品，買滿指定金額仲可以用埋優惠4折上折優惠券。大量抵價貨品等緊你搶購！

*優惠碼不適用於購買任何手提電話、PS5、SWITCH及Apple產品(配件除外)。每次購物只限使用一個優惠碼。

全店適用 (每週五限定)*：買滿$1,000，即減$111 (限量15張)

全店適用 (1/11-21/11)*：買滿$1,000，即減$50；買滿$2,000，即減$100；買滿$4,000，即減$200

要抵上加抵，梗係要用埋折上折優惠券！無論係閃購產品，定低至11折嘅折扣產品，只要輸入折上折優惠券，就可享總值$1,111嘅折扣優惠！只要買滿指定金額，輸入優惠碼，就可享額外折扣！

優惠5 – 最高消費客戶獎賞

如果你覺得以上優惠仲唔夠吸引，ElecBoy電器幫仲有最後一擊！於1/11 – 21/11期間，累積消費金額最高之2位客戶可以各獲贈海洋公園門票2張！無論係同屋企人定係同另一半去玩都好啱！

優惠6 – 滿$500免運費優惠

買完咁多嘢驚運費好貴？唔駛擔心！優惠期內，全店購買任何產品滿$500，劃一可享免運費優惠！送貨上門或順豐自提點自取都得！

優惠期間：2023年11月1日至11月21日

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原文刊登於 YAHOO著數