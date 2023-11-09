雙11優惠2023｜ZALORA優惠碼買COS時裝低至55折！皇牌百搭Tee、連身裙、冷背心 知性女生留意

COS迷來來來！不只COS雲朵包大賣，其服裝都深得一眾熱愛Quiet Luxury的知性女生喜愛。COS門市減價，就會引來一眾朋友去「巡舖」，今期品牌進軍網店，在網購平台大推低至55折優惠，讓各位在網上都可以搶到心頭好！

COS本身設有官方網店，不過常客都知，COS官網只設International版面，而且都會有運送及運費限制，對於身處香港的「COS迷」，這網購設定不算太Friendly。近期品牌在網購平店ZALORA設置官方店，對於網購人士來說就方便得多了。ZALORA有30天退貨服務，運費基本上是$30-$40，但品牌好多時都會可以扣除，或者滿額會有免運，相對於外國網購的運費會比較便宜。