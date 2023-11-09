雙11優惠2023｜ZALORA優惠碼買COS時裝低至55折！皇牌百搭Tee、連身裙、冷背心 知性女生留意

COS迷來來來！不只COS雲朵包大賣，其服裝都深得一眾熱愛Quiet Luxury的知性女生喜愛。COS門市減價，就會引來一眾朋友去「巡舖」，今期品牌進軍網店，在網購平台大推低至55折優惠，讓各位在網上都可以搶到心頭好！
COS本身設有官方網店，不過常客都知，COS官網只設International版面，而且都會有運送及運費限制，對於身處香港的「COS迷」，這網購設定不算太Friendly。近期品牌在網購平店ZALORA設置官方店，對於網購人士來說就方便得多了。ZALORA有30天退貨服務，運費基本上是$30-$40，但品牌好多時都會可以扣除，或者滿額會有免運，相對於外國網購的運費會比較便宜。
今期抵買單品可以留意55折區，有一系列春夏季單品，當中連身裙裝都幾受歡迎，折後$495入手；想購入轉季單品，也可以在這裡選購，一些恤衫、Wool Overshirt、Knit Vest冷背心都有低至55折，不過好多都是斷碼款，看到有自己合適碼數的話就買定離手。
COS Printed Silk Shirt
特價：$750.5；原價：$1,500
COS Regular-Fit Wool Overshirt
特價：$495；原價：$990
COS Regular-Fit Jacquard Knit Vest
特價：$294.8；原價：$590
想購入新款秋冬系列或者是皇牌熱門款的話，都可以留意8折區，當中有近年大流行的Half-Zip Jumper，折後$743，碼數齊備，很可以考慮。另外皇牌短袖T-Shirt，折後$293、長袖Tee則折後$315，是衣櫃裡的Must Have，趁減價入手就是了！
COS Gathered Midi Shirt Dress
特價：$495；原價：$990
COS Wool and Cotton Half-Zip Jumper
特價：$742.5；原價：$990
COS Cropped Twill Jacket
特價：$667.5；原價：$890
COS Cropped Wool Zip-Up Cardigan
特價：$667.5；原價：$890
再推介各位Quiet Luxury高雅女生留意，Maxi Skirt長直筒裙都有折，減價後$938，雖然未算好便宜，但勝在現在還有碼數，如果到大劈價時再買的話，相信只會剩下32或40這些極端碼，屆時就無法購入心頭好了，所以趁現在有折，也可以考慮購入心頭好。
COS Asymmetric T-Shirt Dress
特價：$553；原價：$790
COS Cropped Slim-Fit T-Shirt
特價：$292.5；原價：$390
COS Boxy Long-Sleeved T-Shirt
特價：$315；原價：$450
COS Wool Column Maxi Skirt
特價：$937.5；原價：$1,250
近期COS有在ZALORA做優惠，55折優惠碼【COS45】以及8折優惠碼【COS20】，網店亦會有所標示，大家可以盡情購入心頭好。
原文刊登於 Yahoo Style HK