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生活
2023-11-02 11:40:46

風筒有燶味、損壞或唔著原因？電線打結加速損壞！(附風筒保養貼士)

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風筒有燶味、損壞或唔著原因？電線打結加速損壞！(附風筒保養貼士)

風筒有燶味、損壞或唔著原因？電線打結加速損壞！(附風筒保養貼士)

相信不少人都曾經遇到風筒發出燶味的情況，其實風筒產生燶味主要由以下幾個原因引起。

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風筒有燶味原因1. 灰塵和污垢

如果長時間未清潔風筒，灰塵和污垢可能會堆積在風葉或濾網中。當使用風筒時，這些灰塵和污垢會被加熱及燒焦，從而散發出燶味。

風筒有燶味原因2. 電線或內部零件問題

風筒的零件或電線可能已出現問題，例如線路老化、感應器燒毀或電機故障等。這些問題都會導致風筒內部過熱，產生燶味。

風筒有燶味原因3. 毛髮、小昆蟲或其他異物

風筒中的異物也會構成燶味，例如被捲入的頭髮或者意外進入的小昆蟲等。這些異物在風筒運作時會被加熱並燒焦，釋放出燶味。

如果在使用風筒時聞到燶味，首先檢查是否有灰塵或異物積聚，並將其清理掉。萬一在清理後仍然有燶味，可能是內部零件出現故障，應立即停止使用並尋求專業技術協助。請避免自行修理風筒，因為在修理過程中可能會導致發熱線或其他零件移位或損壞，構成觸電風險。

風筒保養方法 風筒保養方法

我們平日可以透過定期清潔和妥善保養風筒，以確保風筒正常運作並延長其使用壽命。以下是一些日常保養風筒的方法：

1. 清潔風筒外殼：定期使用柔軟的抹布或海綿擦拭風筒表面，以去除灰塵及污垢。注意應避免使用濕布或直接將水灑在風筒上，以防損壞電子零件。

2. 清潔風葉和濾網：定期檢查風葉和濾網是否有灰塵、頭髮或其他異物積聚。可使用吸塵機或軟刷輕輕清潔風葉，並根據說明書的指示清洗或更換濾網。

風筒保養方法 風筒保養方法

3. 避免過熱：盡量避免長時間連續使用風筒而導致過熱。長時間使用熱風模式後，應暫停使用並讓風筒冷卻一段時間，或者可在冷熱風模式之間切換使用。使用熱風後，在關機之前可轉為冷風模式約5秒左右才把風筒關掉。同時，使用熱風時應把風速調至中至高速，以幫助風筒散熱。

4. 正確收納電線：收納風筒時應避免把電線纏繞在風筒上，這樣會使電線長時間嚴重屈曲而導致內部斷裂。正確的收納方法是以打8字的方式收起電線，再用附帶的魔術貼帶將其捆綁好。

風筒保養方法 風筒保養方法

5. 保持通風及適當存放：有部分人習慣在浴室使用風筒，但其實浴室內的空氣較潮濕，若電線外露而接觸到水氣，有機會構成觸電危險。因此建議在空氣流通及乾爽的空間使用及存放風筒。

6. 定期檢查及維修：定期檢查風筒的整體狀況，包括電源線、開關和插頭等。如果發現任何損壞或老化跡象，應立刻聯絡廠商進行修理。

通過以上的保養方法，可以延長風筒的使用壽命，以後在使用風筒時都更安全及安心。

原文刊登於Yahoo C9．達人

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