風筒有燶味、損壞或唔著原因？電線打結加速損壞！(附風筒保養貼士)

相信不少人都曾經遇到風筒發出燶味的情況，其實風筒產生燶味主要由以下幾個原因引起。

風筒有燶味原因1. 灰塵和污垢

如果長時間未清潔風筒，灰塵和污垢可能會堆積在風葉或濾網中。當使用風筒時，這些灰塵和污垢會被加熱及燒焦，從而散發出燶味。

風筒有燶味原因2. 電線或內部零件問題

風筒的零件或電線可能已出現問題，例如線路老化、感應器燒毀或電機故障等。這些問題都會導致風筒內部過熱，產生燶味。

風筒有燶味原因3. 毛髮、小昆蟲或其他異物

風筒中的異物也會構成燶味，例如被捲入的頭髮或者意外進入的小昆蟲等。這些異物在風筒運作時會被加熱並燒焦，釋放出燶味。

如果在使用風筒時聞到燶味，首先檢查是否有灰塵或異物積聚，並將其清理掉。萬一在清理後仍然有燶味，可能是內部零件出現故障，應立即停止使用並尋求專業技術協助。請避免自行修理風筒，因為在修理過程中可能會導致發熱線或其他零件移位或損壞，構成觸電風險。