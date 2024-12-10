《風華迴響—上海灘三十年》作品回顧展 一覽30年中國風時尚美學

元創方一直為設計及時裝品牌推動者，適逢上海灘今年30周年，元創方即日起至12月15日，舉辦《風華迴響—上海灘三十年》作品回顧展。是次展覽為香港特別行政區政府舉辦的香港時裝薈的節目之一，由文創產業發展處資助，將展出數百件上海灘品牌典藏精品、珍貴的時裝及生活方式經典作品，並配合數碼技術引發互動與想像，讓參觀者探索上海灘品牌獨有的、融入當代視野的「中國風」美學，認識上海灘品牌30年來的歷史與傳奇。

穿越上海灘的過去、現在與未來 上海灘的精神源自藝術史中「中國風」的概念，以東方為靈感來源，結合西方文化，並融入想像，最終形成獨具一格的藝術風格。展覽劃分成不同區域，結合數百件品牌珍品與資料並以數碼技術科技，演繹品牌歷史精粹——從上海灘標誌性姜花香氛所帶來的五感回憶，到高級訂製服的奇思妙想，彷彿踏入一座穿越時空的珍寶屋。

展覽劃分成不同區域，包括薑花時光隧道、名人館、珍奇櫃、FabriX沉浸式影片體驗、經典與偶像、AR試穿及Mobile Desktop潮繡風尚等。由過百件展品組成的上海灘珍奇櫃「Cabinet of Curiosities」，多件收藏品依主題呈現。上海灘更首度聯同同樣由文創產業發展處資助的FabriX 創意數碼合作夥伴，透過新科技的視角詮釋品牌的價值與傳承，為品牌展示其價值理念和文化遺產，呈獻一系列的數碼體驗。而在經典與偶像展區，展示品牌最具代表性的高級成衣及高級訂製服，當中包括名人Nicole Kidman、林志玲、任賢齊等用作出席重要場合的服飾，恍如置身盛事現場。

FabriX AR 試穿 「AR 試穿」正成為一種修復文獻及藏品級別時裝檔案的最有效工具。在擴增實境（AR）試衣間，大家可輕鬆試穿經典設計，欣賞各式工藝、風格與雅緻。AR 試衣間展示上海灘最著名的 14件藏品，包括當年由鄧永鏘爵士親身示範的招牌唐裝外套，隨後更引領了全球的唐裝潮流。AR 試身室劃分為「Craftsmanship」、「Motifs & New Chinese Chic」以及「Tang Jacket」三大主題。

《風華迴響—上海灘三十年》FabriX AR試穿

《風華迴響 – 上海灘三十年》品牌回顧展 日期：即日至12月15日 時間：星期一至日 上午11:00-下午8:00 地點：香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方The Qube 費用：免費入場 參觀者須事先到網站登記參觀時段