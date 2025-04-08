「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」$1順德鯪魚丸/韓國人參雞湯/$10支紅酒

「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於2025年4月18至22日首度登陸會展，為期五天。今屆為疫情後首次復辦，規模歷屆最大，雲集超過30個國家及地區美食品牌，搜羅環球特色食材、食品及伴手禮。全場參展商同步推出多項會場限定優惠及獨家套裝等，多款平日難以入手的限定美食將以特價發售。

抽獎嬴東京來回機票 大會準備了總值超過港幣100萬元的豐富禮品大派送，每日首500名入場人士可隨機獲贈蟲草膠囊、魚油丸或減脂丸一盒。現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$200，均可獲一次抽獎機會，$400為兩次抽獎機會，如此類推；每張發票最多可獲10次抽獎機會，有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票等，送出超過6000份獎品。



$1美食優惠 $1順德鯪魚丸

順德鯪魚丸250g 原價$29，活動期間每日早上11時起可$1購買（每盒約17-18粒）。每日限量20盒，每人限購1盒，數量有限，先到先得，優惠日期為 4月18日至4月20日。(業昌食品3C-M59)) $1韓國原隻人參雞湯

超過20年歷史韓國品牌宣奉食品，首次亮相香港試食節，帶來多款加熱即飲韓國湯包。參與免費遊戲即可贏獎品，完成挑戰更可$1購買韓國原隻人參雞湯（1公斤）。購買8款湯包福袋還可免費獲贈購物車，多款湯品限時推廣價低至$34。（Tolam 3B-S02) 華園$1齋燒鵝

會場限量$1齋燒鵝優惠，限量100份。同場推出超值$100福袋（價值$150），內含咖喱牛肉粒、沙爹牛肉片、齋燒鵝等10款人氣美食。(華園3B-R59) 奔富洛神山莊紅酒$10/支，每日下午2時開賣，每日名額40個，每人限買一支，先到先得售完即止。(保森國際有限公司：3B-R07)



星級廚師現場獻技 會場分成三大特色美食專區，矚目焦點「星級環球美食殿堂」將匯聚多位星級廚師，現場獻技並即席炮製招牌美饌，包括Whey星級主廚郭翰文主理的Uncle Quek，帶來新加坡地道招牌叻沙、巴東牛肉及娘惹泡菜沙律，限量供應。今屆特別引入13間特色餐廳及酒吧參展，如首次亮相香港國際試食節的滿香濃，帶來台南府城的經典關廟麵製作的招牌涼麵、人氣泰排檔帶來泰國街頭美食、豬扒料理Pigsman x Holyeats帶來豬扒創意菜單、奧地利餐廳PROSIT酒吧餐廳帶來烤豬手、堅尼地城最受歡迎的巷弄酒吧Blotto帶來三款全新創意調酒、廟街玉子燒ｘ魔法魚蛋檔等。

Sho-Chan＋Baby Shark限定商店 獨具特色的「飲嘢文創市集」，網羅來自世界各地的特色手工咖啡及限定精品茶飲。展會更首度引入「Sho-Chan」及「Baby Shark」兩大國際人氣IP品牌，開設限定商店，推出展會專屬美食及精品，全部限量發售。每日更邀請中年好聲音上台唱歌，黃夏蕙、李龍基也會上台唱歌！



香港國際試食節暨優質食品博覽2025 日期：4月18日至22日（星期五至二）

時間：4月18至21日（星期五至一）︰上午10時至晚上8時

4月22日（星期二）︰上午10時至晚上6時

地點： 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心3號展覽廳BCD

門票： HK$10 ( 持長者咭／傷殘人士證／身高1米以下小童免費入場）

*2025年4月22日（星期二）公眾人士免費入場*

網址： https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/intfoodtasting2025

