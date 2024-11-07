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生活
2024-11-07 14:00:00

香港站展出《903 AllStar籃球賽》2022相片 指定Apps簽到抽《903 AllStar籃球賽》2024門票2張

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903 AllStar 籃球賽｜香港站展出《903 AllStar 籃球賽》2022相片 指定Apps簽到抽《903 AllStar 籃球賽》2024門票2張
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2022年《903 AllStar 籃球賽》比賽當日，九零三與歌星勇之間激烈對壘，讓不少人留下深刻印象。由即日起至1130日，位於機場快綫香港站的《903 AllStar 籃球賽》2022火熱PLAYBACK展出比賽時的珍貴照片，讓粉絲感受偶像們的另外一面。指定時間內搭機場快綫，更有機會得到《903 AllStar籃球賽》2024，粉絲們齊齊入場為偶像打氣。 

由即日起至2024年11月30日，大家可以親臨位於機場快綫香港站的《903 AllStar 籃球賽》2022 火熱 PLAYBACK

機場快綫香港站的《903 AllStar籃球賽》2022火熱PLAYBACK，以籃球場為主題，展出不少2022年球賽中的照片，當中包括叱咤903DJ 及歌⼿MIRRORERRORANSONBEANCY陳宗澤、Tim&Jackal@Dear Jane⽅⼒申、古巨基、吳林峰、林奕匡、陳建安、梁釗峰、張蔓姿、張蔓莎、張繼聰、馮允謙、黃明德、黃姸、雲浩影、黎展峯、譚旻萱及麗英。粉絲們不但能見到偶像比賽時的英姿，還能重溫偶像進場、開球禮、中場助興環節，以領獎的刻。

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除了重溫上屆比賽之外，2024年《903 AllStar 籃球賽》即將在1123日回歸亞博舉辦，九零三及歌星勇再次展開激鬥。比賽時當然不少得有粉絲在旁為偶像打氣，如果粉絲希望親身到場支持偶像，不妨參加MTR Mobile的「⽇⽇簽到入樽 Lets Go!」活動。登記⽤⼾只需在117或之前，於MTR Mobile指定⾴⾯簽到，即可每獲得次抽獎機會，贏取《903 AllStar籃球賽》20242張。推廣期內搭機場快綫，更每可獲30個額外中獎機會！粉絲們切勿錯過入場為偶像打氣的機會。 

《903 AllStar 籃球賽》2022 火熱 PLAYBACK活動詳情： 
展覽地點：機場快綫香港站L2層入閘⼤堂 
開放時間：每⽇由早上10時⾄晚上10時、11⽉30⽇由早上10時⾄下午6時 
免費向公眾開放
贏取《903 AllStar籃球賽》2024⾨票及機場快綫預熱活動詳情： 
參加抽獎贏取叱咤903主辦、麥當勞協辦《903 AllStar 籃球賽》2024⾨票2張 
抽獎詳情： 
1. 由即⽇起⾄ 11⽉7⽇，MTR Mobile 登記⽤⼾於MTR Mobile內指定⾴⾯⽇⽇簽到，每⽇均可賺1個抽獎機會。 
2. 簽到後，⽤已連結MTR Mobile賬⼾之八達通搭港鐵⾞程，每⽇可獲1次額外機會。每⽇搭機場快綫更可獲額外30個抽獎機會。 

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