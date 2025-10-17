《鬼滅之刃》快閃展登陸台北 海外展覽首站 超前日本！全球首發周邊/主題Cafe登場

日本動畫製作公司ufotable近日宣布將於台北舉辦ufotable WEBSHOP POP-UP展《鬼滅百景》，是次展覽更搶先日本展期提前舉辦，首度於海外亮相！展覽將延續之前大受歡迎的《鬼滅之刃》「柱百景」展覽，今次以鬼殺隊成員為主題，展出多幅原畫設定集，更有互動體驗區、主題Café等，此外是次台北站將售賣全球首發的周邊，粉絲們絕對不能錯過，即睇詳情！
《鬼滅百景》鬼殺隊成員主題展覽
隨著《鬼滅之刃》最終三部曲首章《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》掀起熱潮，電影於港澳票房突破1億港元，在台灣更突破8億元台幣，榮登今年台灣年度票房冠軍。另外為紀念ufotable WEBSHOP-global五週年，ufotable官方早前宣布，將於台北舉行《鬼滅百景》展覽的海外展覽首站。展覽更搶先日本展期，提前於10月16日起登陸台北新光三越信義新天地，之後將與日本同步至11月30日結束。
是次展覽將延續去年舉行的「柱百景」展覽，除了九柱以外，重點將集中於竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、栗花落香奈乎、不死川玄彌及村田7位鬼殺隊成員，以「隊士百景」為主題，場內將展出多幅珍貴設定集，展區內亦以沉浸式空間還原《鬼滅之刃》世界觀，粉絲可以親身挑戰「岩柱」悲鳴嶼行冥的大岩石訓練，以及與「霞柱」時透無一郎將紙飛機射向天際，細味多個劇中經典時刻。
是次展覽不開放單獨購票入場。想要入場展覽體驗區，事前要通過預約或現場方法進入商品販售區，消費滿NT$500，即送1張展覽體驗區門票，滿 NT$1,000則送2張展覽體驗區門票。
全球首發隊士百景周邊
除了特色體驗區外，台北展場中將推出全新「隊士百景」系列原創周邊商品，作為全球首發商品，引起全台粉絲哄動！另外其他日本限定獨家商品亦同步登場。
主題Café提供16款角色餐點
除了主題展覽及限定精品，現場更將設ufotable Café，供應16款角色主題限定飲品及日式糰子，搭配精心設計主題空間，粉絲可以品嘗美食同時，重溫經典場景的感動。
全預約制展覽
而展覽協辦單位漫遊社表示，展覽將不設現場售票方式，入場需事前預約，而為回饋台灣地區粉絲，主辦推出現場消費達門檻即贈「限定購買特典」，送出展覽區的入場門票。而入場方法為通過Accupass預約，採「每週開放未來一週梯次」模式開放預約，粉絲們記得密切留意！
預約連結：請按此
ufotable WEBSHOP POP-UP展《鬼滅百景》
活動日期：10月16日起至11月30日
活動地點：新光三越 台北信義新天地 A9 9F
詳情：請按此