《鬼滅之刃》快閃展登陸台北 海外展覽首站 超前日本！全球首發周邊/主題Cafe登場

日本動畫製作公司ufotable近日宣布將於台北舉辦ufotable WEBSHOP POP-UP展《鬼滅百景》，是次展覽更搶先日本展期提前舉辦，首度於海外亮相！展覽將延續之前大受歡迎的《鬼滅之刃》「柱百景」展覽，今次以鬼殺隊成員為主題，展出多幅原畫設定集，更有互動體驗區、主題Café等，此外是次台北站將售賣全球首發的周邊，粉絲們絕對不能錯過，即睇詳情！

《鬼滅百景》鬼殺隊成員主題展覽

隨著《鬼滅之刃》最終三部曲首章《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》掀起熱潮，電影於港澳票房突破1億港元，在台灣更突破8億元台幣，榮登今年台灣年度票房冠軍。另外為紀念ufotable WEBSHOP-global五週年，ufotable官方早前宣布，將於台北舉行《鬼滅百景》展覽的海外展覽首站。展覽更搶先日本展期，提前於10月16日起登陸台北新光三越信義新天地，之後將與日本同步至11月30日結束。

是次展覽將延續去年舉行的「柱百景」展覽，除了九柱以外，重點將集中於竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、栗花落香奈乎、不死川玄彌及村田7位鬼殺隊成員，以「隊士百景」為主題，場內將展出多幅珍貴設定集，展區內亦以沉浸式空間還原《鬼滅之刃》世界觀，粉絲可以親身挑戰「岩柱」悲鳴嶼行冥的大岩石訓練，以及與「霞柱」時透無一郎將紙飛機射向天際，細味多個劇中經典時刻。

是次展覽不開放單獨購票入場。想要入場展覽體驗區，事前要通過預約或現場方法進入商品販售區，消費滿NT$500，即送1張展覽體驗區門票，滿 NT$1,000則送2張展覽體驗區門票。