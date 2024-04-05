《鯊鯊音樂劇》透過各種舞樂 教會孩子深海保育重要性

香港城市室樂團隆重宣布《鯊鯊音樂劇》即將全球首演。此原創合家歡音樂劇由屢獲殊榮的香港城市室樂團誠意呈獻。承接之前兩個得獎音樂劇《失蝨室樂團》和《野地之聲》，第三部原創劇《鯊鯊音樂劇》由海洋保育汲取靈感，配合現場管弦樂、舞蹈、雜技、旋環、柔身術融合一起，同時深入探討現今全球社會關注的議題，例如海洋生態平衡。

觀劇之餘亦應反思海洋問題

《鯊鯊音樂劇》講述兩名商人在香港開設一家水底餐廳，供應符合環保要求的海鮮菜餚。餐廳能觀賞外面海洋生物環繞的壯麗景色，異常吸引。但是，餐廳因在一次婚宴供應魚翅，導致生意急轉直下。《鯊鯊音樂劇》由來自香港和芬蘭的表演者傾情演出，邀請大家觀賞之餘，亦反思一下：真正的海洋獵食者，是人，還是鯊魚呢？該劇會以英語演出，演出全長80分鐘，另有15分鐘的中場休息，適合所有3歲以上人士。香港護鯊更會將在演出後舉行講座。