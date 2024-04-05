《鯊鯊音樂劇》透過各種舞樂 教會孩子深海保育重要性

香港城市室樂團隆重宣布《鯊鯊音樂劇》即將全球首演。此原創合家歡音樂劇由屢獲殊榮的香港城市室樂團誠意呈獻。承接之前兩個得獎音樂劇《失蝨室樂團》和《野地之聲》，第三部原創劇《鯊鯊音樂劇》由海洋保育汲取靈感，配合現場管弦樂、舞蹈、雜技、旋環、柔身術融合一起，同時深入探討現今全球社會關注的議題，例如海洋生態平衡。
觀劇之餘亦應反思海洋問題
《鯊鯊音樂劇》講述兩名商人在香港開設一家水底餐廳，供應符合環保要求的海鮮菜餚。餐廳能觀賞外面海洋生物環繞的壯麗景色，異常吸引。但是，餐廳因在一次婚宴供應魚翅，導致生意急轉直下。《鯊鯊音樂劇》由來自香港和芬蘭的表演者傾情演出，邀請大家觀賞之餘，亦反思一下：真正的海洋獵食者，是人，還是鯊魚呢？該劇會以英語演出，演出全長80分鐘，另有15分鐘的中場休息，適合所有3歲以上人士。香港護鯊更會將在演出後舉行講座。
《鯊鯊音樂劇》
演出日期及時間：2024年4月20日(星期六)下午7時30分
2024年4月21日(星期日)下午3時正
演出地址：中灣大會堂演奏廳
主辦：香港城市室樂團
門票票價：$480；$380；$250；$120，於各大城市售票網發售
*全日制學生、長者、殘疾人士及看護人、綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠。
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