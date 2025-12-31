麥當勞1月1日元旦推全日早餐 每年一度新年傳統 $37珍寶套餐＋McGriddles同步登場

今年1月1日全線麥當勞餐廳*將供應全日早餐，包括經典人氣早餐$37珍寶套餐（配薯餅及飲品）、$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）、新成員$37起楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）以及$37起楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品），此外平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應，各位元旦當日記得唔好錯過！ *適用於24小時營業之麥當勞餐廳，餐廳營業詳情屆時可參閱麥當勞App。

新一年歎4款McGriddles套餐

McGriddles系列將在1月2日有新成員加入，楓糖班戟脆雞漢堡將於1月2日起供應，即全系列合共4款選擇！楓糖班戟脆雞漢堡以香脆雞塊配上香濃芝士及內含楓糖漿的楓糖班戟漢堡，不論口感和味道都層次豐富，同日起，楓糖班戟脆雞漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）均以超值優惠價$35供應，經麥當勞App，或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯點餐都可以享用此優惠。另外，由2026年1月2日至1月15日，顧客亦可登入PayMe App搶港幣$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減^。

^此推廣受條款及細則約束，請於2026年1月2日起查閱PayMe App内的條款及細則。