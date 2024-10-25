《黑白大廚》評審安成宰坐鎮香港MOSU 與台中三星JL STUDIO大廚Jimmy Lim四手晚宴

Netflix大熱韓國烹飪比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》三星韓國名廚評審安成宰將會來港獻技！據MOSU Hong Kong官方宣布，行政總廚安成宰（Chef Sung Anh）會於11月30日及12月1日，聯乘台中首家兼世界唯一榮獲三星米芝蓮的新加坡料理餐廳JL STUDIO主廚Jimmy Lim(林恬耀)，齊齊坐鎮MOSU Hong Kong舉行四手晚宴。難得兩位三星頂尖名廚合作，機會難逢，10月30日下午12時正餐廳開始接受網上預訂！

創新獨特風格韓式高級料理

韓國首爾三星米芝蓮MOSU Seoul創辦人兼行政總廚安成宰，憑創新韓式高級料理與獨門特的風格打響名堂，與麗新集團合作打造MOSU Hong Kong，將他的多元文化經驗與對細節的嚴謹態度結合料理，進軍香港時已成為城中焦點熱話。自從《黑白大廚》節目掀起熱潮，香港店迅即成為預約困難餐廳之列，據知餐廳至下年2月已告滿座，令一眾粉絲繼續等候。不過昨晚迎來好消息，餐廳透過電郵宣布，安成宰與台中三星新加坡料理餐廳JL STUDIO新加坡籍創辦人兼主廚Jimmy Lim合作，將會在MOSU Hong Kong舉行兩晚四手晚宴。至於餐單內容及定價，直至截稿前餐廳暫時未能詳細透露，果然有神秘感！