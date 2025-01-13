$1優惠｜米芝蓮推介中 國金軒+翠亨邨 年糕快閃優惠！$1加購指定年糕 新口味黑松露芋頭糕/巴馬金腿蘿蔔糕

農曆新年最講意頭，賀年糕點當然不能馬虎！兩大米芝連推介中菜食府國金軒及翠亨邨今個新年推出多款賀歲年糕禮盒，全部嚴選上乘食材而且香港製造，質素有保證！今年更推出多款年糕口味，包括國金軒全新棗皇薑汁南棗糕以及翠亨邨今年新登場的黑松露芋頭糕，味道層次比傳統版本更豐富！另外在Mira eShop 購買指定賀歲年糕套裝，即可以$1 加購翠亨邨椰汁年糕一盒(價值$248) 或國金軒金箔燕窩花香椰汁凍糕一盒(價值$498)，大家一於把握著數優惠！
國金軒4款賀年珍藝年糕
國金軒年糕向來口碑好，今年更換上全新高雅華麗的包裝，並帶來4款口味供大家選擇！分別有全新棗皇薑汁南棗糕，以上等紅棗、怡人南棗融合濃郁薑汁，層層相疊棗香馥郁；矜貴優雅的金箔燕窩花香椰汁凍糕，由酸甜醒胃洛神花與玫瑰醬巧製成凍糕，散發淡淡花香；齒頰留香的巴馬金腿蘿蔔糕，清甜蘿蔔、優質臘味配襯上乘金華火腿脆脆，瞬間提升味道層次；及甜而不膩的黑糖椰汁年糕，炭燒焦香襯上中式年糕軟綿口感。
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優惠價
(2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 21 日)
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原價
(2025 年 1 月 22 日至1 月 28 日)
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金箔燕窩花香椰汁凍糕
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$388
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$498
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巴馬金腿蘿蔔糕
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$348
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$458
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黑糖椰汁年糕
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$318
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$388
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棗皇薑汁南棗糕
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$318
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$388
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雙囍迎春賀年禮盒
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$788
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$888
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金獅獻瑞吉祥禮盒
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$788
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$888
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富貴錦鯉如意禮盒
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$788
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$888
國金軒賀歲年糕禮券於 ifc 中環店、The Mira 尖沙咀店、Mira eShop、APITA 太古店、UNY 樂富店、 UNY 元朗店、UNY 將軍澳店、千色 Citistore 荃灣店及千色 Citistore 馬鞍山店有售及換領，數量有限，換完/售完即止。
翠亨邨5款年糕
翠亨邨今年合共推出5款年糕。重點推介新登場的黑松露芋頭糕，清香馥郁的黑松露、香菇及雞髀菇加入鮮甜芋頭，松露與芋頭兩者的鹹香粉糯恰如其分地發揮出來，絕對是賀年必吃！其餘4款分別是洋溢白桃果香與清新花香之原創口味白桃桂花凍糕，香甜粉嫩的白桃果凍配上清香桂花糕；還有選用新鮮蘿蔔、上等臘味及生曬蝦米，用料十足的臘味蘿蔔糕、以傳統秘方精製香滑軟糯的椰汁年糕及滋潤養顏的馬蹄糕，香滑甜糕蘊藏爽口馬蹄，每款都適合過年時與親朋好友齊齊享用。
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優惠價
(2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 21 日)
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原價
(2025 年 1 月 22 日至1 月 28 日)
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黑松露芋頭糕
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$258
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$328
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白桃桂花凍糕
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$238
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$268
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臘味蘿蔔糕
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$258
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$328
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椰汁年糕
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$198
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$248
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馬蹄糕
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$198
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$248