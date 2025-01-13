$1優惠｜米芝蓮推介中 國金軒+翠亨邨 年糕快閃優惠！$1加購指定年糕 新口味黑松露芋頭糕/巴馬金腿蘿蔔糕

農曆新年最講意頭，賀年糕點當然不能馬虎！兩大米芝連推介中菜食府國金軒及翠亨邨今個新年推出多款賀歲年糕禮盒，全部嚴選上乘食材而且香港製造，質素有保證！今年更推出多款年糕口味，包括國金軒全新棗皇薑汁南棗糕以及翠亨邨今年新登場的黑松露芋頭糕，味道層次比傳統版本更豐富！另外在Mira eShop 購買指定賀歲年糕套裝，即可以$1 加購翠亨邨椰汁年糕一盒(價值$248) 或國金軒金箔燕窩花香椰汁凍糕一盒(價值$498)，大家一於把握著數優惠！

國金軒4款賀年珍藝年糕

國金軒年糕向來口碑好，今年更換上全新高雅華麗的包裝，並帶來4款口味供大家選擇！分別有全新棗皇薑汁南棗糕，以上等紅棗、怡人南棗融合濃郁薑汁，層層相疊棗香馥郁；矜貴優雅的金箔燕窩花香椰汁凍糕，由酸甜醒胃洛神花與玫瑰醬巧製成凍糕，散發淡淡花香；齒頰留香的巴馬金腿蘿蔔糕，清甜蘿蔔、優質臘味配襯上乘金華火腿脆脆，瞬間提升味道層次；及甜而不膩的黑糖椰汁年糕，炭燒焦香襯上中式年糕軟綿口感。