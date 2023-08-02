$1換戲飛！全港首個Wine & Film Festival 免費戶外電影放映/調酒師工作坊

全港首個Wine & Film Festival即將登陸北角海旁

海邊免費戶外電影播放 在盛夏微風吹拂下，來一場別開生面的「酒影之夜」吧！北角匯精挑兩齣適合嘆住美酒觀賞的電影，在2期商場露天廣場的大電影免費播放：分別是講述日本清酒女將如何開創先河的《乾杯！清酒女流》，以及透過父子把酒談天才解開心結的《初戀嗱喳麵》，適合成班朋友摸住酒杯底觀賞！

3 大速成班 成為美酒配對師 + 調酒師 + 手作家 北角匯更在1期商場打造出「ARTcoholic 醉美藝術館」，特設「酒瓶小夜燈手作坊」，在導師指導下，會員可透過玻璃蝕刻技術腐蝕瓶面玻璃，創作出磨砂花紋；然後配上色彩斑斕的LED燈，為酒瓶注入星光效果，化舊樽為神奇。

美酒配對美食亦是一門尋味藝術。「Wine Pairing美酒配對工作坊」由資深品酒師作導師，深入淺出與會員一起探索葡萄美酒與食物配對的基楚知識和技巧，期間更可淺嚐到西班牙白豬火腿、48個月黑毛豬火腿、芝士、橄欖等美食，以及4款不同的西班牙葡萄酒，發掘酒精與食物之間的微妙關係。

「Cocktail Bartending調酒速成班」由香港調酒學校認可專業導師親身教授，讓會員在短短一小時內，學會調製出最合自己個人口味的夏日雞尾酒。完成上述體驗後，更可分別獲贈證書及電影換票證，延續「酒和光影」的藝術世界。