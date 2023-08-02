$1換戲飛！全港首個Wine & Film Festival 免費戶外電影放映/調酒師工作坊

北角匯於8月4至31日期間，融合「美酒」和「電影」兩大元素，舉辦全港首個Wine & Film [email protected] North，包括免費戶外電影播放、露天美酒市集、包場睇「醉新」電影、醉美藝術館等4大好去處，更有 +$1換戲票、Wine & Film酒店Staycation套票、美酒配對工作坊、調酒速成班等4大消費禮賞！
海邊免費戶外電影播放
在盛夏微風吹拂下，來一場別開生面的「酒影之夜」吧！北角匯精挑兩齣適合嘆住美酒觀賞的電影，在2期商場露天廣場的大電影免費播放：分別是講述日本清酒女將如何開創先河的《乾杯！清酒女流》，以及透過父子把酒談天才解開心結的《初戀嗱喳麵》，適合成班朋友摸住酒杯底觀賞！
3大速成班 成為美酒配對師 + 調酒師 + 手作家
北角匯更在1期商場打造出「ARTcoholic 醉美藝術館」，特設「酒瓶小夜燈手作坊」，在導師指導下，會員可透過玻璃蝕刻技術腐蝕瓶面玻璃，創作出磨砂花紋；然後配上色彩斑斕的LED燈，為酒瓶注入星光效果，化舊樽為神奇。
美酒配對美食亦是一門尋味藝術。「Wine Pairing美酒配對工作坊」由資深品酒師作導師，深入淺出與會員一起探索葡萄美酒與食物配對的基楚知識和技巧，期間更可淺嚐到西班牙白豬火腿、48個月黑毛豬火腿、芝士、橄欖等美食，以及4款不同的西班牙葡萄酒，發掘酒精與食物之間的微妙關係。
「Cocktail Bartending調酒速成班」由香港調酒學校認可專業導師親身教授，讓會員在短短一小時內，學會調製出最合自己個人口味的夏日雞尾酒。完成上述體驗後，更可分別獲贈證書及電影換票證，延續「酒和光影」的藝術世界。
醉著數4重賞：1蚊換戲飛 + 你睇戲我請飲 + 貴賓影院包場睇戲 + 酒店套票
北角匯更聯乘場內ACX Cinemas首度推出「醉著數4重賞」，將微醺與光影這兩大元素來個crossover。The Point會員憑5,000積分即可換領「預留證」一張，憑證於指定日子內到北角匯一期(酒店基座商場)地下顧客服務中心，出示於換領當天在場內消費滿$1之電子貨幣發票，即可換領ACX Cinemas贈券一張兼賺取積分。