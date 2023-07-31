＄1搭郵輪｜名勝世界壹號高雄郵輪旅遊 第2位同行HK$1！第3、4位3折優惠 歎免費餐廳＋船上娛樂

名勝世界壹號郵輪主打來往香港台灣短線郵輪旅遊，船上提供多項表演項目及娛樂設施，亦有4間免費餐廳，無論是情侶或一家大細上船都一樣玩得開心！如果有興趣試下郵輪旅遊，KKday剛推出名勝世界壹號郵輪超抵著數優惠，9月在香港出發高雄，第2位可以 HK$1 優惠價上船，第 3、4 位亦有3折優惠上船，有興趣就記得早啲搶購！

內側客房（3 日 2 夜） KKday 優惠: 2 人同行 HK$1,350/位 起，平均 HK$675/位/晚 起 (原價: HK$2,699/位) 3 人同行 HK$1,169/位 ，平均 HK$585/位/晚 (原價: HK$2,699/位) 4 人同行 HK$1,079.5/位 ，平均 HK$540/位/晚 ( 原價: HK$2,699/位) (已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅，另收 HK$500/位港務費及稅項) - 包括內側客房住宿 2 晚（面積 12 平方米起，位於 4 – 6、8 -11 層） - 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施 海景客房（3 日 2 夜） KKday 優惠: 2 人同行 HK$1,950/位 起，平均 HK$975/位/晚 起 (原價: HK$3,899/位) 3 人同行 HK$1,690/位 ，平均 HK$845/位/晚 (原價: HK$3,899/位) 4 人同行 HK$1,559.5/位 ，平均 HK$780/位/晚 (原價: HK$3,899/位) (已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅，另收 HK$500/位港務費及稅項) - 包括海景客房住宿 2 晚（面積 13 平方米起，位於 4 – 6、8 -11 層） - 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施 露台客房（3 日 2 夜） KKday 優惠: 2 人同行 HK$2,600/位 起，平均 HK$1,300/位/晚 起 (原價: HK$5,199/位) 3 人同行 HK$2,253/位 ，平均 HK$1,126.5/位/晚 (原價: HK$5,199/位) 4 人同行 HK$2,079.5/位 ，平均 HK$1,040/位/晚 (原價: HK$5,199/位) (已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅，另收 HK$500/位港務費及稅項) - 包括露台客房住宿 2 晚（面積 18 平方米起，位於 9 -11 層） - 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

名勝世界壹號 4日3夜行程優惠

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/138804?cid=13367

優惠期 (預訂期) : 即日至 2023 年 8 月 31 日 23:59

4日3夜行程（香港往高雄、澎湖）：

週日 - 17:00 離開香港港口

週一 - 11:00 抵達高雄港口，乘客可自由到岸上觀光。於 21:00 離開高雄港口。

週二 - 07:00 抵達澎湖港口，乘客可自由到岸上觀光。於 15:00 離開澎湖港口。

週三 - 09:00 抵達香港港口

出發日期：2023 年 9 月 3、10、17 日（逢星期日出發）

內側客房（4 日 3 夜）

KKday 優惠: 2 人同行 HK$1,950/位 起，平均 HK$650/位/晚 起 (原價: HK$3,899/位)

3 人同行 HK$1,690/位 ，平均 HK$563/位/晚 (原價: HK$3,899/位)

4 人同行 HK$1,559.5/位 ，平均 HK$520/位/晚 ( 原價: HK$3,899/位)

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅，另收 HK$600/位港務費及稅項)

- 包括內側客房住宿 3 晚（面積 12 平方米起，位於 4 – 6、8 -11 層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

海景客房（4 日 3 夜）

KKday 優惠: 2 人同行 HK$2,800/位 起，平均 HK$933/位/晚 起 (原價: HK$5,599/位)

3 人同行 HK$2,426/位 ，平均 HK$809/位/晚 (原價: HK$5,599/位)

4 人同行 HK$2,239.5/位 ，平均 HK$746.5/位/晚 ( 原價: HK$5,599/位)

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅，另收 HK$600/位港務費及稅項)

- 包括海景客房住宿 3 晚（面積 13 平方米起，位於 4 – 6、8 -11 層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

露台客房（4 日 3 夜）

KKday 優惠: 2 人同行 HK$3,750/位 起，平均 HK$1,250/位/晚 起 (原價: HK$7,499/位)

3 人同行 HK$3,250/位 ，平均 HK$1,083/位/晚 (原價: HK$7,499/位)

4 人同行 HK$2,999.5/位 ，平均 HK$1,000/位/晚 ( 原價: HK$7,499/位)

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅，另收 HK$600/位港務費及稅項)

- 包括露台客房住宿 3 晚（面積 18 平方米起，位於 9 -11 層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施