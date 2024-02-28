「168 輕斷食」非人人適用？！BMI判斷體重基數！4種不同體重基數人群減肥方法

近年特別流行用「168 輕斷食」的方式減肥，但這個減肥方法其實並非適合所有人群使用，以下就為大家整理了4種不同體重基數人群減肥方法，建議最好按照自己的體重基數，選擇最適合的方式減肥，以防事倍功半，拒絕減肥平台期！

不同體重基數需要使用不同的減肥方法，而體重基數需要按照自己的BMI來判斷，一般而言可以分成4個範疇，所在的範疇代表體重過輕、正常、超重或肥胖，而BMI的計算方法為體重(kg)除以身高(m)，具體數值可以參考以下的體重基數數值表。

減肥方法｜超小基數人群（BMI<18.5）

有些人即使擁有過輕的體重，但對體型仍然不滿足，主要原因為體態問題，因此比起減肥，更需要將脂肪轉化為肌肉，令體態變得結實才不會感到有肥胖的問題。

第一步：5+2輕斷食

與「168」以單日為單位不同，「5+2」以一星期7天為單位，等於5日正常吃飯，再加2日輕斷食（每日約600kcaL），讓身體可以適當減脂。

第二步：無氧爲主，有氧爲輔

超少基數人士的體重屬於過輕體重，所以「減肥」的重點其實在身體塑形 ，讓體態變得結實緊致，減輕「肥胖」的錯覺。建議每星期3次30分鐘以上的無氧運動，例如拉伸腰腹、蹬腿等，再配合10分鐘左右的有氧運動，用以維持適量運動的習慣。

第三步：保持代謝

身體的新陳代謝速度與減肥息息相關，因此需要保持良好的代謝才有助提升減肥效果，日常生活中可通過浸腳或足浴、良好的睡眠習慣、三餐定時等規律的生活方式來保持身體能夠正常地進行新陳代謝。