＄2長者機票｜HK Express香港快運推全新長者優惠 65歲或以上 精選航線票價低至＄2！ 台北/高雄/台中/曼谷＄65起



機票優惠停不了，HK Express香港快運宣布首次推出全新長者優惠，由 2023 年 11 月 15 日（上午 10:00）至 19 日（晚上 11:59）期間，65 歲或以上香港或澳門居民可以低至港幣兩元* 購買來往寧波及河內單程機票，除了用兩元坐巴士，現在還可以用兩元坐飛機！另外台北、高雄、台中等指定航班單程機票亦有長者優惠，只由港幣六十五元起，下文即睇詳情！

HK Express香港快運＄2長者機票優惠

為響應一年一度的「長者日」，香港快運特意推出限時優惠，藉此向長者表達關懷和敬意。65 歲或以上香港或澳門居民可以低至港幣兩元* 購買來往寧波及河內單程機票，至於來往台北、高雄、台中、曼谷、清邁及峴港的指定航班單程機票亦只由港幣六十五元* 起。此外，顧客在預訂機票時，僅需繳付港幣一百八十八元，即可享寄艙行李限額 20 公斤，優惠高達六五折，優惠名額有限，先到先得，一於bookmark定日期搶飛啦。