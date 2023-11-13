熱門搜尋:
鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 天氣 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-13 18:19:05

＄2長者機票｜HK Express香港快運推全新長者優惠 65歲或以上 精選航線票價低至＄2！ 台北/高雄/台中/曼谷＄65起

分享：
＄2長者機票｜HK Express香港快運推全新長者優惠 65歲或以上 精選航線票價低至＄2！ 台北/高雄/台中/曼谷＄65起

＄2長者機票｜HK Express香港快運推全新長者優惠 65歲或以上 精選航線票價低至＄2！ 台北/高雄/台中/曼谷＄65起


機票優惠停不了，HK Express香港快運宣布首次推出全新長者優惠，由 2023 年 11 月 15 日（上午 10:00）至 19 日（晚上 11:59）期間，65 歲或以上香港或澳門居民可以低至港幣兩元* 購買來往寧波及河內單程機票，除了用兩元坐巴士，現在還可以用兩元坐飛機！另外台北、高雄、台中等指定航班單程機票亦有長者優惠，只由港幣六十五元起，下文即睇詳情！

HK Express香港快運＄2長者機票優惠

為響應一年一度的「長者日」，香港快運特意推出限時優惠，藉此向長者表達關懷和敬意。65 歲或以上香港或澳門居民可以低至港幣兩元* 購買來往寧波及河內單程機票，至於來往台北、高雄、台中、曼谷、清邁及峴港的指定航班單程機票亦只由港幣六十五元* 起。此外，顧客在預訂機票時，僅需繳付港幣一百八十八元，即可享寄艙行李限額 20 公斤，優惠高達六五折，優惠名額有限，先到先得，一於bookmark定日期搶飛啦。

優惠詳情：
預訂日期：2023 年 11 月 15 日（上午 10:00）至 19 日（晚上 11:59）
出發日期：於 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 3 月 31 日**
香港快運優惠訂購專頁

* 票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。
** 優惠附帶條款及細則，於指定日期不適用。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受