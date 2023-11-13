＄2長者機票｜HK Express香港快運推全新長者優惠 65歲或以上 精選航線票價低至＄2！ 台北/高雄/台中/曼谷＄65起

機票優惠停不了，HK Express香港快運宣布首次推出全新長者優惠，由 2023 年 11 月 15 日（上午 10:00）至 19 日（晚上 11:59）期間，65 歲或以上香港或澳門居民可以低至港幣兩元* 購買來往寧波及河內單程機票，除了用兩元坐巴士，現在還可以用兩元坐飛機！另外台北、高雄、台中等指定航班單程機票亦有長者優惠，只由港幣六十五元起，下文即睇詳情！
HK Express香港快運＄2長者機票優惠
為響應一年一度的「長者日」，香港快運特意推出限時優惠，藉此向長者表達關懷和敬意。65 歲或以上香港或澳門居民可以低至港幣兩元* 購買來往寧波及河內單程機票，至於來往台北、高雄、台中、曼谷、清邁及峴港的指定航班單程機票亦只由港幣六十五元* 起。此外，顧客在預訂機票時，僅需繳付港幣一百八十八元，即可享寄艙行李限額 20 公斤，優惠高達六五折，優惠名額有限，先到先得，一於bookmark定日期搶飛啦。
優惠詳情：
預訂日期：2023 年 11 月 15 日（上午 10:00）至 19 日（晚上 11:59）
出發日期：於 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 3 月 31 日**
香港快運優惠訂購專頁
* 票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。
** 優惠附帶條款及細則，於指定日期不適用。