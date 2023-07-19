$200有找韓星同款︱學韓韶禧手袋穿搭 孫藝珍 宋慧喬都撐韓牌EMIS

於韓劇《夫妻的世界》演「小三」呂多景爆紅的韓韶禧，接連再憑《無法抗拒的他》、《以吾之名》兩劇的優秀表演，晉身成為一線女星之列，加上滿身紋身的她，帶點叛逆氣質，而且打扮瀟灑帥氣，令她成為時尚品牌Balenciaga的寵兒，擔任品牌全球推廣大使一職。而韓韶禧的日常穿搭，一直深受女孩愛戴與借鏡。這次介紹3個她常用的手袋品牌，售價優惠之餘，適合文青與小資女，而且價錢最平$200港元有找。
K-Pop Icon熱衷潮流韓牌
貌美身材纖細的韓韶禧，本身就是一副行走的衣架，穿甚麼也好看，而且打扮可萌可御，無論是高貴的晚裝，還是girl crush風格強烈的街頭服，都難不到這位大美人，fans都愛從她私服穿搭中尋找靈感。除了歐美名牌外，韓韶禧非常支持韓國本土出品的服飾品牌，如EENK、Jedrefeb5、EMIS、Joy Gryson、Lucky Chouette等，今次先介紹Jedrefeb5、EMIS、JOY GRYSON這幾個袋飾品牌。
街頭型格Jedrefeb5
韓國配飾品牌Jedrefeb5，以色彩鮮豔及設計前衛見稱。其推出的Croiffle crossbody bag，設計簡約又具時尚特色，特大的容量方便收納隨身物品，以聚酯與彈性纖維製作而成，可肩背也可手提，輕鬆打造出時尚氣質，適合搭配不同服飾，出席各種場合，容易為造型打造出潮流風尚。看韓韶禧多次在公開場合採用這個Croiffle crossbody bag，就知其實用性與百搭功效。
購買及查詢：www.jedrefeb.com
最多韓星採用EMIS
韓國飾品牌EMIS，是一間專門製作年輕人服飾的時裝店，產品包括泳衣、便服、袋飾、棒球帽等，風格帶點sporty與街頭文化的玩味，而且價錢非常親民，不單只韓韶禧愛採用此品牌，連孔孝真、宋慧喬、孫藝珍、BLACKPINK的Jisoo，都是EMIS的fans。韓韶禧多次採用EMIS環保袋來點綴造型，包括早前在機上所孭的豹紋款式，以及剛剛於巴黎出席BOUCHERON PARIS活動時，一直貼身揹上EMIS的floral print tote bag，都是她愛採用的袋款。
購買及查詢：www.emis.kr
經常出現在韓劇的Joy Gryson手袋
由美國設計師Joy Gryson成立的個人同名手袋品牌，走精緻成熟風，是韓國小資女愛選購的袋飾之一。由於設計師曾於Marc Jacobs、COACH、Calvin Klein等國際品牌工作，因此Joy Gryson的出品及設計均十分紥實，質量亦十分優質。Joy Gryson的出品，亦經常在韓劇中出現，如韓韶禧主演《夫婦的世界》時，就經常孭上品牌的手袋；孫藝珍在《三十九》裡，亦有此品牌的手袋做戲服，其他如《梨泰院Class》、《雖然是精神病但沒關係》中，都出現過Joy Gryson的袋蹤。