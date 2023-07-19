$200有找韓星同款︱學韓韶禧手袋穿搭 孫藝珍 宋慧喬都撐韓牌EMIS

於韓劇《夫妻的世界》演「小三」呂多景爆紅的韓韶禧，接連再憑《無法抗拒的他》、《以吾之名》兩劇的優秀表演，晉身成為一線女星之列，加上滿身紋身的她，帶點叛逆氣質，而且打扮瀟灑帥氣，令她成為時尚品牌Balenciaga的寵兒，擔任品牌全球推廣大使一職。而韓韶禧的日常穿搭，一直深受女孩愛戴與借鏡。這次介紹3個她常用的手袋品牌，售價優惠之餘，適合文青與小資女，而且價錢最平$200港元有找。

K-Pop Icon 熱衷潮流韓牌

貌美身材纖細的韓韶禧，本身就是一副行走的衣架，穿甚麼也好看，而且打扮可萌可御，無論是高貴的晚裝，還是girl crush風格強烈的街頭服，都難不到這位大美人，fans都愛從她私服穿搭中尋找靈感。除了歐美名牌外，韓韶禧非常支持韓國本土出品的服飾品牌，如EENK、Jedrefeb5、EMIS、Joy Gryson、Lucky Chouette等，今次先介紹Jedrefeb5、EMIS、JOY GRYSON這幾個袋飾品牌。

街頭型格Jedrefeb5

韓國配飾品牌Jedrefeb5，以色彩鮮豔及設計前衛見稱。其推出的Croiffle crossbody bag，設計簡約又具時尚特色，特大的容量方便收納隨身物品，以聚酯與彈性纖維製作而成，可肩背也可手提，輕鬆打造出時尚氣質，適合搭配不同服飾，出席各種場合，容易為造型打造出潮流風尚。看韓韶禧多次在公開場合採用這個Croiffle crossbody bag，就知其實用性與百搭功效。