【2023青森自由行】暑假親子遊 東京北上玩盡青森夏祭

東京、大阪這兩個最熱門的港人遊日目的地，最近受到酷暑高溫影響，日日氣溫幾乎都在35度以上，熱到爆燈！怕熱的香港旅客若想「返鄉下」避暑的話，北上去日本東北的青森似乎是個不錯的選擇。據剛發表的「遊客到訪日本旅行最愛的都道府縣排行榜」中，青森排名第6，僅次於北海道、沖繩、東京、京都及大阪！玩青森除了可以看到絕美的自然景色外，縣內各地在8月盛夏會接力舉行不同的祭典：八戸三社大祭、青森睡魔祭及田名部神社例大祭等，吸引數以萬計國內外遊客到訪，非常熱鬧！這趟暑假家族親子旅行，既可睇祭典還可到農園摘水果，又可在街坊菜市場自製海鮮丼。青森夏之旅，果然行程豐富！