「2024大華銀行年度水墨藝術大獎」現正接受報名 同時推出「墨象2035」社區計劃

大華銀行（香港）宣佈由今天起開始徵集「2024年大華銀行年度水墨藝術大獎」(「比賽」)的參賽作品。今年的比賽旨在弘揚水墨藝術的多元和美善，並邀請得獎藝術家共同參與名為「墨象2035」的前瞻性社區計劃。 水墨藝術大獎 + 墨象 2035 「大華銀行年度水墨藝術大獎」多年來一直表揚水墨藝術的傑出人才，並致力激發藝術創新和探索，擴大水墨這一傳統藝術媒介的界限。該行在推出「2024 年大華銀行年度水墨藝術大獎」之同時，並推出全新「墨象2035」社區計劃，旨在激發社會不斷進步，邁向和諧未來的願景。

「墨象2035」社區計劃將邀請六位於2017年至2024年期間獲獎的公開組（18歲或以上）得獎者，每位藝術家將帶領10名對視覺藝術有濃厚興趣的本地中學生，引導學生發揮創意，構思和創作以 2035 未來為題的藝術創作。該六幅共同創作的作品將 2025年末在香港舉辦的「水墨藝術節」公開展出，以慶祝大華銀行在香港成立60週年紀念。有關「墨象 2035」社區計劃的更多詳細資訊，將於稍後適時公佈*。 參加費用全免 銀行集團成立100週年。這個非凡的項目充分凸顯得獎藝術家的卓越才華，讓他們具前瞻性的想法與社區參與相結合，透過藝術讓傳統文化得以傳承，同時齊步邁向未來。」比賽歡迎所有香港居民參加，賽事分三個年齡組別：公開組、高級學生組和初級學生組。參加費用全免。每位參賽者可在每項藝術類型——「抽象」或「山水風景或具象」——提交一幅作品，作品必須以中國水墨為主要的創作媒介。比賽鼓勵藝術家為傳統文化注入新元素，突出水墨藝術在現今世界的多元優美。比賽現已接受報名，截止日期為2024年9月22日。